В 2023 году на этом фестивале предыдущая работа режиссера фильм "20 дней в Мариуполе" получила приз зрительских симпатий.

Новая лента украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", который получил Оскар за фильм "20 дней в Мариуполе", награждена призом "за режиссуру" на американском фестивале "Сандэнс".

Фильм был представлен в номинации "Мировое документальное кино". Об этом сообщает Sundance Film Festival на своей странице в "Фейсбук".

Интересно, что в 2023 году на этом фестивале предыдущая работа режиссера фильм "20 дней в Мариуполе" получила приз зрительских симпатий.

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О чем новый фильм Чернова

Как пишет "Суспільне Донбас", фильм "2000 метров до Андреевки" рассказывает о задании одного украинского взвода: преодолеть хорошо укрепленный километр леса, чтобы освободить стратегически важное село от российских войск.

"Журналист сопровождает их, но чем дальше они продвигаются по разрушенной родине - тем больше осознают, что эта война может никогда не закончиться", - сказано в статье.

Отмечается, что снимать фильм начали в сентябре 2023 года, а вся работа заняла почти полтора года. Кроме Чернова над лентой работали фотограф Александр Бабенко и продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат. Музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми" композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер ("Чернобыль", "Джокер").

"2000 метров до Андреевки" является частью сотрудничества между Frontline и Associated Press, которая исследует российскую войну против Украины.

Старший вице-президент и исполнительный редактор Associated Press Джули Пейс рассказала, что лента представляет беспристрастный взгляд на войну в Украине, "показывая реальность того, что происходит на местах".

Что известно о кинофестивале Sundance

"Сандэнс" - американский кинофестиваль независимого кино, который проводится ежегодно в конце января в Парк-Сити, штат Юта, США. Его организатором является Sundance Institut, который занимается открытием, развитием и поддержкой независимых кино- и театральных художников со всего мира, а также представляет их новые работы общественности.

На кинофестивале в 2025 году представлены 87 полнометражных фильмов из 33 разных стран и территорий. Директор фестиваля Юджин Эрнандес рассказал:

"Нынешняя программа готова к встрече с нашими зрителями, индустрией и широкой культурой в момент многих глобальных вопросов. Работы, которые наши художники представляют впервые на предстоящем фестивале, станут поводом для дискуссий. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться этими моментами открытий с нашими общинами и благодарны нашим художникам за то, что они доверили нам свои истории".

"2000 метров до Андреевки" - что говорит Чернов

Ранее Мстислав Чернов рассказал о своей новой киноработе "2000 метров до Андреевки", премьера которой состоялась 23 января в США на фестивале в "Сандэнс". По его словам, работа над лентой требовала новых подходов. Режиссер пытался реалистично передать все события и с первых минут просмотра увлечь зрителя.

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