"The end?": Quest Pistols сняли ностальгический клип на новую песню и напугали фанатов (видео)

В ролике появились все солисты группы, которые сменились за это время.

Украинская группа Quest Pistols выпустила ностальгический клип на новую песню "Тесно".

Видеоработа появилась на YouTube-канале музыкантов.

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Клип состоит из нарезки различных видео музыкантов, концертов и выступлений. В ролике появились все солисты группы, которые сменились за это время.

И хотя нова песня пришлась по душе фанатам, клип их насторожил. Дело в том, что видео получилось слишком ностальгичным, да еще и с надписью "The end?" в конце. Разумеется, поклонники сразу заподозрили, что группа прекращает свое существование, но официальных комментариев по этому поводу пока не было.

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