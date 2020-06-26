"The end?": Quest Pistols сняли ностальгический клип на новую песню и напугали фанатов (видео)
15:54, 26 июня 2020Кино и музыка
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В ролике появились все солисты группы, которые сменились за это время.
Украинская группа Quest Pistols выпустила ностальгический клип на новую песню "Тесно" / фото: пресс-служба
Украинская группа Quest Pistols выпустила ностальгический клип на новую песню "Тесно".
Видеоработа появилась на YouTube-канале музыкантов.
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Клип состоит из нарезки различных видео музыкантов, концертов и выступлений. В ролике появились все солисты группы, которые сменились за это время.
И хотя нова песня пришлась по душе фанатам, клип их насторожил. Дело в том, что видео получилось слишком ностальгичным, да еще и с надписью "The end?" в конце. Разумеется, поклонники сразу заподозрили, что группа прекращает свое существование, но официальных комментариев по этому поводу пока не было.
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