Пока дата премьеры клипа неизвестна.

Известная певица Билли Айлиш презентовала тизер клипа на новую песню Happier Than Ever.

Фанаты уже с нетерпением ждут премьеры нового клипа.

"Ну, когда уже?", "Еще долго ждать?", "Вау, я в предвкушении", "Мне кажется, это будет круто", - пишут поклонники в комментариях на страничке певицы в Instagram.

Кто такая Билли Айлиш:

Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла "Ocean Eyes" на SoundCloud

В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады, а сингл "Bad Guy" вышел на первое место в Billboard Hot 100

В 2020 году Айлиш стала триумфатором музыкальной премии Грэмми, выиграв все четыре основные номинации: Песня года, Альбом года, Запись года и Лучший новый исполнитель, а также победив в номинации Лучший вокальный поп-альбом

Автор: Диана Могилевич