На счету Бена Аффлека два "Оскара" – за лучший сценарий и за лучший фильм.

15 августа 2021 года голливудскому актеру Бену Аффлеку исполняется 49 лет.

Большинству зрителей он известен в первую очередь как актер из крупнобюджетных блокбастеров – "Армагеддон", "Перл-Харбор", "Сорвиголова", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости", также благодаря таблоидам, вовсю смакующим его личную жизнь. Так, совсем недавно Аффлек возобновил отношения со своей бывшей невестой Дженнифер Лопес после 17-летнего перерыва.

Однако некоторые зрители наверняка будут удивлены, когда узнают, что на самом деле Аффлек куда больше преуспел на режиссерском поприще.

Умница Уилл Хантинг / Good Will Hunting (США, 1997)

Драма "Умница Уилл Хантинг" – это еще не режиссерская работа Аффлека, но ее невозможно обойти стороной. Еще в школьные годы будущая звезда познакомился с Мэттом Деймоном, который до сих пор остается его творческим партнером и лучшим другом. В середине 90-х годов прошлого века, будучи начинающими актерами, они написали сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг", вписав в него роли под себя. Прописав одним из условий продажи сценария участие в картине двух молодых и безызвестных актеров, друзьям удается, хоть и не сразу, найти покупателя в лице студии Miromax, которая поручает работу над картиной режиссеру Гасу Ван Сенту, а на одну из главных ролей приглашает Робина Уильямса.

В итоге вышедшая в прокат в 1997 году картина с бюджетом всего в 10 миллионов долларов собирает в прокате более 200 миллионов долларов, а Аффлек и Деймон получают за свой сценарий "Оскар" и "Золотой глобус", которые становятся их билетом в мир большого кино.

Прощай, детка, прощай / Gone Baby Gone (США, 2007)

Последующие 10 лет Аффлек работает на актерском поприще, и только в 2007 году он решается представить свой режиссерский дебют – детективную драму "Прощай, детка, прощай". В центре сюжета – пара молодых частных детективов, которые подключаются к расследованию похищения маленькой девочки. Главную роль в фильме исполнил младший брат Бена – Кейси Аффлек. Фильм был крайне положительно оценен кинокритиками и получил ряд престижных номинаций и наград.

ПС: На самом деле, это не первая режиссерская робот Аффлека – в далеком 1993 году была еще сатирическая короткометражка с длиннющим названием "Я убил жену-лесбиянку, повесил ее на мясной крюк, и теперь у меня контракт с Диснеем на три фильма" / I Killed My Lesbian Wife, Hung Her on a Meat Hook, and Now I Have a Three-Picture Deal at Disney.

Город воров / The Town (США, 2010)

Следующей режиссерской работой Бена Аффлека стала криминальная драма "Город воров", повествующая о банде грабителей банков. Все у них складывается отлично, пока главный герой фильма в исполнении самого Бена Аффлека не увлекается свидетельницей одного из ограблений. Фильм также пришелся по душе критикам, которые отметили картину множеством наград и номинаций.

Операция "Арго" / Argo (США, 2012)

В 2012 году критики перешли от слов к делу, отметив Бена Аффлека вторым в его карьере "Оскаром", на этот раз в категории "Лучший фильм". Сюжет этого политического триллера, в котором Аффлек также исполнил главную роль, основан на реальных событиях – операции спецслужб по спасению шести американских дипломатов из Тегерана.

Закон ночи / Live by Night (США, 2016)

Последняя на данный момент режиссерская работа Аффлека – криминальная драма о гангстерах 20-х годов прошлого века "Закон ночи" – была прохладно принята критиками, провалилась в прокате и даже привела к потере Аффлеком нескольких будущих контрактов.

Тем не менее, на актерском поприще у Аффлека сейчас более чем достаточно работы – только в 2021-2022 годах запланированы к выходу такие фильмы, как психологический эротический триллер "Глубокие воды", исторический триллер Ридли Скотта "Последняя дуэль", драма "Нежный бар" и супергеройский фильм "Флэш".

Автор: Марина Григоренко