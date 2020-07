Amazon выпустил трейлер фильма о Марии Кюри, которая перевернула "радиоактивный" мир (видео)

Мария Склодовская-Кюри — ученый, которая произвела революцию в медицине благодаря открытию радия и полония.

Amazon опубликовал новый трейлер биографического фильма "Опасный элемент" (Radioactive) об ученой Марии Склодовской-Кюри.

Ролик опубликован на Youtube-канале Amazon Prime Video.

Лента расскажет о жизни и новаторских научных достижениях Марии Склодовской-Кюри — ученой, которая произвела революцию в медицине благодаря открытию радия и полония. Мария была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, и первым человеком в истории, который дважды стал лауреатом премии.

В основе сюжета фильма — роман Лорена Реднисса “Radioactive: Marie and Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout”.

Главные роли в фильме исполнили Розамунд Пайк, Сэм Райли, Анюрин Барнард и другие.

Режиссером выступила ирано-французский иллюстратор, автор книги “Персеполис” Марджан Сатрапи.

Премьера кинолента состоится на Amazon 24 июля.

