Злата Огневич рассекретила цены на запись песни
14:06, 14 июля 2020Звезды
194 0
Цены варьируются от 800 до 5 000 долларов.
Злата рассказала о ценах / instagram.com/zlata.ognevich
Украинская певица Злата Огневич рассказала в инста-сториз, что запись одной современной песни стоит в среднем от 800 долларов. При этом стоимость может достигать 5 тысяч долларов.
Читайте такжеПевица Злата Огневич засветила попу в шпагате
По словам певицы, более-менее хороший трек стоит 800 долларов. А вот для артистов первого эшелона цена стартует от 4-5 тысяч условных единиц. Также Огневич рассказала, что запись трека в Америке может стоить 50 тысяч долларов. Такие цены установлены для таких артистов как Ариана Гранде или 50 Cent.
Как сообщал УНИАН, Злата Огневич снялась в белье в новом клипе.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter