Злата Огневич рассекретила цены на запись песни

Цены варьируются от 800 до 5 000 долларов.

Украинская певица Злата Огневич рассказала в инста-сториз, что запись одной современной песни стоит в среднем от 800 долларов. При этом стоимость может достигать 5 тысяч долларов.

Читайте такжеПевица Злата Огневич засветила попу в шпагате

По словам певицы, более-менее хороший трек стоит 800 долларов. А вот для артистов первого эшелона цена стартует от 4-5 тысяч условных единиц. Также Огневич рассказала, что запись трека в Америке может стоить 50 тысяч долларов. Такие цены установлены для таких артистов как Ариана Гранде или 50 Cent.

Как сообщал УНИАН, Злата Огневич снялась в белье в новом клипе.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram