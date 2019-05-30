Украинский драматург заявил, что HBO использовал монологи из его пьесы для сериала "Чернобыль"

Монологи якобы взятые из пьесы "Баба Прися и другие герои", которая рассказывает о жизни семьи в 30-километровой зоне отчуждения сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.

Украинский драматург Павел Арье заявил, что американский телеканал HBO использовал монологи из его пьесы "Баба Прися и другие герои" в четвертой серии сериала "Чернобыль".

Об этом он сообщил у себя на своей странице в Facebook. Первыми сходство текстов заметили знакомые писателя. Чтобы проверить это, драматург начал смотреть сериал сразу с четвертой серии и действительно узнал там фрагменты из своего произведения.

Читайте такжеСериал "Чернобыль": опубликован тизер финальной серии (видео)

"Я не знаю, как объяснить свое состояние... Меня просто вы*бали и бросили. И не пишите здесь, пожалуйста, про деньги или что я решил примазаться к чужому успеху. Или пишите... Я не знаю, как собрать себя, у меня в носу сгустки крови, потому что давление было вчера 215", - написал Арье.

В пьесе "Баба Прися и другие герои" действительно рассказывается о жизни семьи в 30-километровой зоне отчуждения сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.

В сериале есть сцена, когда военный приходит к жительнице одного из сел вблизи ЧАЭС, чтобы эвакуировать ее. Однако бабушка отказывается идти и говорит, что после увиденных ею ужасов Октябрьской революции, Голодомора и Второй мировой войны она не боится радиации, которую даже не видит.

По словам драматурга, именно этот диалог HBO позаимствовали из его пьесы.

Как сообщал УНИАН, мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base и стал лучшим сериалом всех времен.