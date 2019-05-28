Опередил "Игру престолов": "Чернобыль" возглавил рейтинг популярности сериалов
16:18, 28 мая 2019Кино и музыка
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IMDb опубликовал рейтинг лучших сериалов всех времен.
"Чернобыль" возглавил рейтинг сериалов IMDb / фото HBO
Мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base.
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Сейчас десятка рейтинга лучших сериалов всех времен IMDb выглядит так:
- "Чернобыль" (9,7 — 52 тыс голосов)
- "Планета Земля II" (9,5 — 71 тыс)
- "Братья по оружию" (9,5 — 317 тыс)
- "Планета Земля" (9,4 — 147 тыс)
- "Во все тяжкие" (9,4 — 1,2 млн)
- "Игра престолов" (9,4 — 1,5 млн)
- "Наша Планета" (9,4 — 10 тыс)
- "Прослушка" (9,3 — 244 тыс)
- "Космос: Пространство и время" (9,3 — 95 тыс)
- "Голубая планета" (9,3 — 19 тыс)
В топ-20 вошли "Рик и Морти", "Сопрано", "Аватар: последний бомбардировщик".
Любой зарегистрированный посетитель IMDb может голосовать за фильмы, выставляя им рейтинг: от 1 (худший фильм) до 10 (шедевр) баллов.
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