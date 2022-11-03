Шулики - это десерт украинской кухни; пшеничные коржики с маком и медом.

Вергуны и сырники - далеко не единственные традиционные украинские десерты. Наша кухня имеет немало собственных сладостей. Не все украинцы знают об этих рецептах, но важно помнить их и передавать следующим поколениям.

Предлагаем вам приготовить украинские шулики - коржики из пшеничного теста, которые замачивают в соусе из мака и меда. Это блюдо упоминал Иван Котляревский в "Энеиде". Наши предки готовили шулики на Маковей, но нам необязательно дожидаться повода, чтобы побаловать себя традиционными сладостями.

Шулики с маком и медом

Для теста:

Мука пшеничная - 3 ст.л.

Теплый кефир - 1 ст.л.

Соль - 0.5 ч.л.

Сода - 0.5 ч.л.

Лимонная кислота - 0.5 ч.л.

Для соуса:

Мак - 200 г.

Мед - 5 ст.л.

Кипяченная горячая вода - 0.5 ч.л.

Мак заранее залить кипятком, чтобы он разбух. Муку смешать с солью, содой и лимонной кислотой. Влить теплый кефир (можно заменить водой) и замесить густое тесто. Разделить тесто на две части. Раскатать каждую часть теста в тонкие коржи и сделать проколы вилкой по всей площади.

Разогреть сухую сковороду. На горячую сковороду выложить коржи. Убавить огонь до минимального. Печь коржи на сковороде под крышкой до готовности (примерно 5 минут). Готовые коржи остудить до комнатной температуры и поломать руками на примерно одинаковые кусочки.

С мака слить воду и перемолоть мак блендером. Когда началось выделяться белое "молоко" - добавить к маку мед и теплую воду. Залить заправкой коржи и оставить на пару часов, чтобы шулики пропитались и слегка размягчились. Но можно есть шулики сразу, если любите хрустящие коржи.

Вас также могут заинтересовать новости: