Яблочный спас 2020: история праздника, чего нельзя делать

Яблочный Спас - непереходящий праздник, поэтому отмечается каждый год в один и тот же день.

В августе православные христиане и греко-католики отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас - один из 12 крупнейших православных праздников и второй в череде трех спасов.

В народе праздник более известный под названием Яблочный Спас, поскольку в этот день в храмах освящают плоды нового урожая, символом которого стали яблоки.

Яблочный спас: дата

Яблочный Спас - непереходящий праздник, поэтому отмечается каждый год в один и тот же день - 19 августа.

История праздника Яблочный спас

Праздник установлен в память о евангельском событии, когда трое апостолов увидели Иисуса Христа во всем его Божественном величии.

Основной смысл этого события заключался в том, что Господь явил ближайшим ученикам свое истинное Божественное естество, которое до этого было для них и других последователей совсем неочевидным. Это должно было укрепить веру апостолов в час испытаний.

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Так, Иисус Христос взял с собой трех ближайших учеников - Петра, Иакова и Иоанна - и взошел с ними на гору Фавор. Поднявшись на вершину, Христос начал молиться. Во время молитвы апостолы увидели, как Иисус преобразился: лицо его сияло - как солнце, а одежды стали белыми как снег.

Таким образом, празднованием Преображения Господня церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа.

Праздник Преображения отмечается Восточной Церковью с IV века и является одним из крупнейших, после Пасхи, двунадесятых праздников. Приходится на Успенский пост или Спасовку, однако в этот день разрешается употреблять рыбу, масло и вино.

Яблочный спас – традиции

Утром в этот праздник, 19 августа, отправляются в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая, прежде чем принимать их в пищу, с провозглашением при этом молитвы. Этими плодами также принято угощать нищих, родных и близких людей.

Считается, что в день Второго Спаса нужно съесть освященное яблоко: откусывая первый кусочек, загадайте желание, которое, согласно поверью, обязательно исполнится.

Согласно народным поверьям, виноград и яблоки нельзя употреблять до 19 августа, есть их можно только после освящения на Преображение Господне. Кроме того, особенно готовятся к этому дню также пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот, немощных и обездоленных.

Кроме того, считается грехом забыть в этот день о душах покойных: после церкви полагается сходить на кладбище и помянуть усопших.

Яблочный спас – чего нельзя делать

В этот день нельзя:

выполнять любую работу по дому;

прогонять насекомых и убивать их;

ругаться и ссориться;

запрещено купаться в водоемах;

желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться к вам;

не стоит мыться в бане, особенно мыть голову, также не стоит красить волосы, визит к парикмахеру лучше перенести на другой день;

до Второго Спаса нельзя есть яблоки: иначе, если в семье умер ребенок, на том свете он в этот день останется без гостинца;

есть непостные продукты, ведь Яблочный Спас приходится на Успенский пост.

Яблочный спас: поздравления

От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

***

С Яблочным Спасом!

Надежды, любви,

Радости, счастья

И Бог вас храни.

Пусть каждый день

Вам успех принесет.

Все нехорошее

Вмиг унесет.

***

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое «завтра» и с теплой улыбкой встречать каждое «сегодня». Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, великой радости души и доброй надежды сердца, искреннего счастья и верного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.

***

С августом вас поздравляем, со Спасом,

Яблочек всем молодых, наливных,

Яблочный Спас наделяет вас счастьем,

Яблочный Спас вам желает любви!

Пусть изобильны столы у вас будут,

Будет судьба на подарки щедра,

Беды пускай вас совсем позабудут,

Радости вам! И со Спасом, друзья!

***

Август приберег хороший праздник для нас всех. Поздравляем с Яблочным Спасом! Берегите любовь, дарите в этот день друг другу наливные яблочки, которые принесут удачу в каждый дом.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья в жизни, сочных и вкусных яблок в корзине, освобождение души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлет тебе всех благ и чистых надежд.

***

С августом вас поздравляем, со Спасом,

Пусть столы будут у вас всегда богаты,

Будет судьба на подарки щедра,

Беды и горя не встречать никогда.

***

Со светлым праздником! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое заветное желание.

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