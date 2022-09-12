Когда наступает Новолетие, что это значит и нужно ли отмечать эту дату - узнайте в материале УНИАН.

Согласно древним летописям, славяне отмечали Новый год 21 марта - в День весеннего равноденствия. Но была и другая дата - День осеннего равноденствия, который наступал в разное время. С приходом христианства традиция изменилась, а УНИАН готов рассказать, когда же на самом деле наступал Новый год у языческих славян.

Какого числа славяне отмечали Новый год - история

Известно, что Новый год у славян начинался с новым весенним сезоном - в конце марта. Тогда люди верили, что в этот же период рождается Бог Ярило, и просыпается все живое на Земле. С приходом христианства все изменилось - славянские праздники тесно сплелись с церковными. Новолетие - начало нового года - отмечалось в День осеннего равноденствия (22 или 23 сентября, в зависимости от лунного цикла), затем - 1 сентября, а с утверждением нового календаря дата снова изменилась - теперь начало Индикта приходится на 14 сентября.

Тот Новый год, который мы отмечаем сейчас 1 января, ввел Петр І, по примеру европейской традиции. Таким образом царь заменил летоисчисление славян на летоисчисление с Рождества Христова.

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Православный Новый год 2022 - традиции

Наши предки считали, что именно в этот период заканчиваются все огородные работы и начинаются "засидки" - домашние посиделки и дела. В поле работать уже не было необходимости, так что, можно было заниматься домашними обязанностями.

Люди приглашали в гости родственников и соседей, устраивали пышные застолья, готовили вкусные блюда. Пели песни и читали заговоры, чтобы будущий год был удачным и благоприятным для всех.

Для детей была особая традициях - им проводили "постриг" в крестьян и воинов, благословляя на счастливую жизнь и службу. Также было принято всей семьей разжигать костры, водить хороводы, петь песни и прославлять Богов. Не лишним славяне считали и обойти свои владения - сады и огороды, прочитать там заговоры на богатый урожай в следующем году.

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