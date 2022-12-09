Народный праздник 9 декабря известен под названиями Юрьев день, Юрий Холодный.

Христиане отмечают церковный праздник 9 декабря в честь годовщины освящения храма Георгия Победоносца в Киеве. Эту дату наши предки назвали Юрьевым днем, поскольку имя Юрий произошло от имени Георгий. Георгия Победоносца почитают как защитника христианской веры, покровителя земледельцев, заступника домашних животных.

В этот день было принято раздавать все долги и выполнять старые обещания. Считалось, что если до Юрьева дня не вернуть одолженное, то потом человек весь год будет ходить в должниках.

В Юрьев день было принято посещать молебен перед отправлением в дальнюю дорогу или перед плаванием. На молебне просили у Бога благополучно пройти предстоящий путь.

Видео дня

Святой Георгий является покровителем домашнего скота, поэтому в этот день владельцы скота молились о здоровье и благополучии животных, чтобы те успешно пережили зиму. Для здоровья скотины в корыто крошили домашнее печенье.

День считается очень удачным для уборки, ремонта, утепления окон и стен. Считается, что сделанный 9 декабря ремонт прослужит очень долго.

Что нельзя делать 9 декабря

9 декабря волки становятся злыми и не боятся людей, поэтому в этот день старались без надобности не ходить в лес. Нельзя прыгать на льду и кататься на нем, поскольку лед в Юрьев день становится тонким.

Приметы погоды 9 декабря

Северный ветер дует - к заморозкам.

Иней сегодня предвещает хороший урожай в следующем году.

Если день холодный, то вся зима будет морозной.

Много снега выпало - к маю всё растает.

Сосны линяют - к потеплению и таянию снега.

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