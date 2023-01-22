Христиане отмечают церковный праздник 22 января в честь святителя Филиппа. В давние времена в эту дату наблюдался сильный мороз, а сугробы снега были выше человеческого роста. Но быт селян немного упрощало то, что темнеть уже начинало заметно позднее.
После череды рождественских и крещенских праздников у наших предков к этому дню накапливалось много дел. 22 января посвящали домашним заботам: убирали в хлеву и в доме, ухаживали за озимыми культурами и растениями в горшках, перестирывали одежду и постельное белье.
22 января было принято ходить в баню и "смывать с себя заботы". Считается, что горячие водные процедуры в этот день приносят здоровье и благополучие.
22 января считается днем с негативной семейной энергетикой. В этот день учащаются ссоры между родственниками и усиливаются обиды.
Что нельзя делать 22 января
- В этот день нельзя спорить и ссориться с родными, игнорировать их мнение и вспоминать старые обиды, иначе отношения надолго испортятся.
- Этот день удачный для свадьбы и венчания, но неудачный для первого знакомства с родителями.
- Если увидели хороший сон в ночь с 21 на 22 января, то не стоит о нем молчать. Если его кому-то рассказать, то есть шанс, что он сбудется.
Приметы погоды 22 января
- Кошка залазит на печь или под одеяло - к похолоданию.
- Если три дня подряд тепло и нет снега, то остаток января будет теплым.
- Ясный день сегодня предвещает хороший урожай летом.
- Птицы сидят на верхушках деревьев - к похолоданию, а если возле земли - к потеплению.