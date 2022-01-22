Какой православный праздник 22 отмечают верующие - узнайте на УНИАН.

Святитель Филипп был родом из бояр, родился в 1507 году. Родители обучили его наукам и благочестивому образу жизни, поэтому Филипп уже сызмальства читал Священное Писание. Окончив свое образование, поступил на службу ко двору царя Иоанна Грозного, но мирская жизнь тяготила его, поэтому вскоре святой ушел в Соловецкий монастырь.

Читайте также22 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьТам принял сан игумена многое сделал для святой обители. Когда Иоанн Грозный позвал его к себе для совета, Филипп увидел, что царь уже изменился - стал недоверчивым и жестоким. Нехотя, святой принял сан митрополита, произнес на литургии трогательную речь и ненадолго в Москве воцарилась тишина.

Но затем опричники снова устроили кровопролитие, Филипп пытался образумить царя, но тот не слушал. Тогда во время службы святой отказал Иоанну Грозному в благословении, за что царь разгневался, стал искать повод, чтобы лишить преподобного почестей, и вскоре нашел его. Святителя Филиппа лишили сана, облачили в монашеские одежды и сослали в обитель, где он и скончался.

В честь святого Филиппа сегодня отмечается народный праздник 22 января - Филиппов день.

Православный праздник 22 января - день памяти преподобного Евстратия

Евстратий жил в IX веке, происходил из Тарсы, воспитывался в знатной и благочестивой семье. Будучи двадцати лет от роду, юноша ушел от родителей и подвизался на подвиги в святой обители, где спал на голых досках, питался только водой и хлебом, а также неустанно молился.

Со временем был избран в настоятели, за свою жизнь совершил немало чудес. Перед смертью завещал братии не поддаваться искушениям и не стремиться к земным благам, а веровать в Господа и думать о будущем.

Приметы 22 января

вороны сидят на верхушках деревьев - ударят сильные морозы;

кошка лежит на спине пузом кверху - ждать потепления;

ясно и солнечно сегодня - в следующем году будет хороший урожай;

кошка ищет теплое место - к похолоданию.

Что сегодня нельзя делать

Церковь считает, что 22 января категорически запрещено бездельничать - этот день буквально создан для работы. В то же время нельзя трудиться спустя рукава, иначе святые накажут за лень.

Как и в любой другой церковный праздник, воздержитесь сегодня от сквернословия, обид, сплетен и зависти.

Что можно делать 22 января

Наши предки в этот день "смывали Святки" - это значило, что нужно сделать генеральную уборку в доме после зимних праздников. Также обязательно стоило посетить баню и постирать вещи. Множество поговорок этого дня говорит о том, что хозяйки старались именно 22 января привести свое жилище в порядок, чтобы привлечь благополучие и удачу в дом.

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