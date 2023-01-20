Народный праздник 20 января известен под названиями Иван Бражник, Зимний свадебник.

20 января христиане отмечают праздник Собор Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Иоанн Предтеча - это пророк, который предсказал рождение Спасителя, а позднее крестил Иисуса.

Наши предки считали Иоанна покровителем сельского хозяйства. К этой дате уже заканчивались крещенские морозы, и наши предки с нетерпением ожидали начала сельскохозяйственного сезона.

Период с Крещения до Масленицы назывался свадебником. Наши предки в эти дни устраивались много свадеб, ведь до этого длительный период жениться не разрешалось. Девушки и юноши в эти дни проводили много времени вместе, чтобы найти себе пару. Также этот период назывался Мясоедом, поскольку в середине зимы забивали много птицы и домашнего скота, и готовили блюда из их мяса.

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20 января можно выпить с утра немного святой воды, которую набрали на Крещение. Считалось, что после такой процедуры день пройдет удачно. В эту дату на столах стояла голодная кутья, которую доедали с Крещения. А домашнему скоту и лошадям для крепкого здоровья сегодня в пищу давали кусочки домашнего хлеба.

Что нельзя делать 20 января

В этот день нельзя злоупотреблять алкоголем, иначе весь год будете без денег. В эту дату нельзя ругаться матом и ссориться с родными. Неудачный день для посадки комнатных растений.

Приметы погоды 20 января

Яркое солнце в полдень предвещает раннюю весну.

Если снег идет весь день, то он будет идти до Масленицы.

Утренний туман в этот день предвещает хороший урожай хлеба.

Южный ветер в этот день предвещает хороший урожай хлеба.

Снежная и пасмурная погода предвещает затяжную зиму, но хороший урожай летом.

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