19 января в Украине отмечается Крещение Господне - праздник, который соединил в себе христианскую суть и народные традиции. Последний день перед Крещением называется Крещенский сочельник или Голодная кутья. В эту дату на стол ставят различные постные блюда и молятся всей семьей. Главным блюдом вечера становится постная голодная кутья.
Голодная кутья на Крещенский сочельник
- Пшеница - 350 г.
- Мак - 100 г.
- Грецкий орех - 100 г.
- Изюм - 100 г.
- Жидкий мед - 2 ст.л.
Пшеницу несколько раз промыть и замочить в воде на 3 часа. Затем отварить пшеницу до готовности на маленьком огне (60-90 минут). Мак залить кипятком на полчаса и растереть в ступке. Орехи просушить в духовке или на сухой сковороде и порубить ножом. В большой емкости смешать пшеницу, мак, орехи, изюм и мед. Заправить кутью узваром.
Голодная кутья - рецепт с булгуром
- Булгур - 200 г.
- Подсолнечные семечки - 2 ст.л.
- Мед - 2 ст.л.
- Изюм - 100 г.
- Мак - 100 г.
- Грецкие орехи - 100 г.
- Щепотка соли.
Булгур промыть и варить 20 минут. Остудить готовую крупу. Мак и изюм запарить кипятком на 20 минут, грецкие орехи порубить ножом. Мак растереть в ступке или перебить в блендере, смешать с медом. В отдельной емкости смешать все ингредиенты для кутьи и слегка посолить.