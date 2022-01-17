Голодная кутья - это последний вечер перед Крещением, когда соблюдают строгий пост и готовят особую кутью.

19 января в Украине отмечается Крещение Господне - праздник, который соединил в себе христианскую суть и народные традиции. Последний день перед Крещением называется Крещенский сочельник или Голодная кутья. В эту дату на стол ставят различные постные блюда и молятся всей семьей. Главным блюдом вечера становится постная голодная кутья.

Голодная кутья на Крещенский сочельник

Пшеница - 350 г.

Мак - 100 г.

Грецкий орех - 100 г.

Изюм - 100 г.

Жидкий мед - 2 ст.л.

Пшеницу несколько раз промыть и замочить в воде на 3 часа. Затем отварить пшеницу до готовности на маленьком огне (60-90 минут). Мак залить кипятком на полчаса и растереть в ступке. Орехи просушить в духовке или на сухой сковороде и порубить ножом. В большой емкости смешать пшеницу, мак, орехи, изюм и мед. Заправить кутью узваром.

Голодная кутья - рецепт с булгуром

Булгур - 200 г.

Подсолнечные семечки - 2 ст.л.

Мед - 2 ст.л.

Изюм - 100 г.

Мак - 100 г.

Грецкие орехи - 100 г.

Щепотка соли.

Булгур промыть и варить 20 минут. Остудить готовую крупу. Мак и изюм запарить кипятком на 20 минут, грецкие орехи порубить ножом. Мак растереть в ступке или перебить в блендере, смешать с медом. В отдельной емкости смешать все ингредиенты для кутьи и слегка посолить.

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