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Успенский пост: дата, меню и питание по дням

14:45, 17 июля 2020
Праздники
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Успенский пост – самый короткий из всех постов

Начинается Успенский пост в 2020 году 14-27 августа янтарным медовым Спасом, центр его – Преображение Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери.

Дата Успенского поста

Когда Успенский пост в 2020 году

14 августа начинается Успенский пост – самый короткий из всех постов, он длится всего две недели. Заканчивается он 27 августа.

Дни Успенского поста уже считаются осенними, и действительно – они открывают врата нового времени года, а завершают церковный год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие. Успенский пост – единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня.

Успенский пост: что нельзя делать и есть

Соблюдение Успенского поста требует воздержания от:

  • Пищи животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы (кроме Дня Преображения Господня)
  • Употребления алкоголя и курения.
  • Посещения развлекательных и светских мероприятий, которые сопровождаются обильными застольями, весельем, танцами, песнями.
  • Ссор, зависти, гнева, лжи, сплетен, клеветы.
  • Лени и уныния.
  • Просмотра телепередач, сериалов, фильмов, компьютерных игр и социальных сетей.
  • Путешествий и поездок, которые не связаны с паломничеством к православным святыням.
  • Интимных отношений.
Что нельзя есть в Успенский пост

Что можно и нельзя есть в Успенский пост

Согласно церковному Уставу, Успенский пост по своей строгости приравнивается к Великому. В этот период нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца. Основу постного стола составляют блюда из картофеля, грибов, овощи, фрукты, ягоды, орехи.

Во время этого поста на понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед), во вторник и четверг разрешается горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье – горячая пища с маслом, также допускается вино.

В церковный праздник Преображение Господне (19 августа) можно кушать рыбу (независимо от того, на какой день он выпадает) и выпить немного вина.

Успенский пост: питание по дням

Календарь питания по дням

  • 14 августа Медовый Спас 
  • Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
  • 15 августа  Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
  • 16 августа  Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
  • 17 августа  Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
  • 18 августа  Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
  • 19 августа  Преображение Господне (Яблочный Спас) Рыба – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
  • 20 августа  Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
  • 21 августа  Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
  • 22 августа  Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
  • 23 августа  Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
  • 24 августа  Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
  • 25 августа  Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
  • 26 августа  Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
  • 27 августа  Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

  • Календарь питания на Успенский пост

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