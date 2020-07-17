Успенский пост: дата, меню и питание по дням

В 2020 году Успенский пост приходится на середину-конец августа.

Успенским в православии называют пост, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это самый короткий пост.

Начинается Успенский пост в 2020 году 14-27 августа янтарным медовым Спасом, центр его – Преображение Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери.

Когда Успенский пост в 2020 году

14 августа начинается Успенский пост – самый короткий из всех постов, он длится всего две недели. Заканчивается он 27 августа.

Дни Успенского поста уже считаются осенними, и действительно – они открывают врата нового времени года, а завершают церковный год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие. Успенский пост – единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня.

Успенский пост: что нельзя делать и есть

Соблюдение Успенского поста требует воздержания от:

Пищи животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы (кроме Дня Преображения Господня)

Употребления алкоголя и курения.

Посещения развлекательных и светских мероприятий, которые сопровождаются обильными застольями, весельем, танцами, песнями.

Ссор, зависти, гнева, лжи, сплетен, клеветы.

Лени и уныния.

Просмотра телепередач, сериалов, фильмов, компьютерных игр и социальных сетей.

Путешествий и поездок, которые не связаны с паломничеством к православным святыням.

Интимных отношений.

Что можно и нельзя есть в Успенский пост

Согласно церковному Уставу, Успенский пост по своей строгости приравнивается к Великому. В этот период нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца. Основу постного стола составляют блюда из картофеля, грибов, овощи, фрукты, ягоды, орехи.

Во время этого поста на понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед), во вторник и четверг разрешается горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье – горячая пища с маслом, также допускается вино.

В церковный праздник Преображение Господне (19 августа) можно кушать рыбу (независимо от того, на какой день он выпадает) и выпить немного вина.

Успенский пост: питание по дням

Календарь питания по дням

14 августа Медовый Спас

Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

15 августа Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

16 августа Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

17 августа Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

18 августа Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

19 августа Преображение Господне (Яблочный Спас) Рыба – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

20 августа Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

21 августа Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

22 августа Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

23 августа Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

24 августа Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

25 августа Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

26 августа Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

27 августа Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).



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