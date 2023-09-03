Когда День предпринимателя в Украине и что пожелать в профессиональный праздник всем причастным.

Ежегодно День предпринимателя Украина отмечает в первое воскресенье сентября. Праздник был учрежден Указом Президента еще в 1998 году. В 2023 году этот день выпадает на 3 сентября. Как красиво поздравить тех, кто умудряется поддерживать экономику нашей страны даже в трудное военное время - в нашей праздничной подборке.

День предпринимателя в Украине - поздравления в прозе и стихах

Ты трудился, не ленился,

В жизни многого добился.

Видео дня

Ты у нас предприниматель,

Суперприбыли искатель!

С профессиональным днем тебя

Поздравляем мы любя!

Бизнес пусть цветет и пахнет,

От проблем пускай не чахнет,

Дарит пусть тебе доход,

Кризисы переживет!

***

Поздравляю с Днем предпринимателя! Желаю тебе успешного бизнеса, отличного дохода и получения удовольствия от любимого дела! Пускай тебе всегда сопутствует удача и встречаются на пути только хорошие люди! Всех благ тебе и процветания!

***

Тех, кто создал свое дело,

Бизнес прибыльный открыл,

Мы сегодня поздравляем

И желаем много сил,

Знает пусть предприниматель,

Что мы ценим его труд,

Пусть клиентов будет много,

А проблемы все уйдут!

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Поздравляю с Днём предпринимателя! Желаю всегда находить ту самую "золотую жилу". Желаю все гениальные идеи воплощать в свой громкий успех. Желаю получать от своего дела не только высокую прибыль, но и массу удовольствий от самореализации, процветания и важности предпринятых мер во благо.

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Сегодня праздник тех людей,

На чьих умах растёт страна,

От чьих немыслимых идей

К успеху вновь идёт она.

Желаю честность не терять,

Смекалку хитрую имея,

Богатства лишь приумножать,

Свой бизнес холя и лелея!

***

Поздравляю всех причастных с Днём предпринимателя! У вас редко бывают выходные и жизнь постоянно бурлит в суете трудовых будней. Желаю вам хорошей предпринимательской хватки, успехов и большой прибыли. Пусть семья и близкие друзья поддерживают во всех начинаниях. Будьте стойкими к трудностям и добрыми к людям. Растите, развивайтесь, расширяйтесь и чтобы фортуна всегда была на вашей стороне!

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Тех, кто сам судьбу вершит,

Любит свое дело.

С днем предпринимателя

Я поздравлю смело.

Прибыли высокой вам,

Взлетов и успехов.

Пред напором пусть сдаются

Все в судьбе помехи.

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Поздравляю всех находчивых и предприимчивых с профессиональным праздником! Желаю, чтобы у каждого предпринимателя складывалось все так, как даже не мечталось! Пусть честны и отзывчивы будут партнеры, пусть всегда находится компромисс, даже в самых запутанных ситуациях. Желаю огромных прибылей, достатка и процветающей жизни! Больших вам творческих успехов и развития!

С Днем предпринимателя - открытки

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Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные в сентябре 2023 будут.

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