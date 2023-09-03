Ежегодно День предпринимателя Украина отмечает в первое воскресенье сентября. Праздник был учрежден Указом Президента еще в 1998 году. В 2023 году этот день выпадает на 3 сентября. Как красиво поздравить тех, кто умудряется поддерживать экономику нашей страны даже в трудное военное время - в нашей праздничной подборке.
День предпринимателя в Украине - поздравления в прозе и стихах
Ты трудился, не ленился,
В жизни многого добился.
Ты у нас предприниматель,
Суперприбыли искатель!
С профессиональным днем тебя
Поздравляем мы любя!
Бизнес пусть цветет и пахнет,
От проблем пускай не чахнет,
Дарит пусть тебе доход,
Кризисы переживет!
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Поздравляю с Днем предпринимателя! Желаю тебе успешного бизнеса, отличного дохода и получения удовольствия от любимого дела! Пускай тебе всегда сопутствует удача и встречаются на пути только хорошие люди! Всех благ тебе и процветания!
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Тех, кто создал свое дело,
Бизнес прибыльный открыл,
Мы сегодня поздравляем
И желаем много сил,
Знает пусть предприниматель,
Что мы ценим его труд,
Пусть клиентов будет много,
А проблемы все уйдут!
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Поздравляю с Днём предпринимателя! Желаю всегда находить ту самую "золотую жилу". Желаю все гениальные идеи воплощать в свой громкий успех. Желаю получать от своего дела не только высокую прибыль, но и массу удовольствий от самореализации, процветания и важности предпринятых мер во благо.
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Сегодня праздник тех людей,
На чьих умах растёт страна,
От чьих немыслимых идей
К успеху вновь идёт она.
Желаю честность не терять,
Смекалку хитрую имея,
Богатства лишь приумножать,
Свой бизнес холя и лелея!
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Поздравляю всех причастных с Днём предпринимателя! У вас редко бывают выходные и жизнь постоянно бурлит в суете трудовых будней. Желаю вам хорошей предпринимательской хватки, успехов и большой прибыли. Пусть семья и близкие друзья поддерживают во всех начинаниях. Будьте стойкими к трудностям и добрыми к людям. Растите, развивайтесь, расширяйтесь и чтобы фортуна всегда была на вашей стороне!
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Тех, кто сам судьбу вершит,
Любит свое дело.
С днем предпринимателя
Я поздравлю смело.
Прибыли высокой вам,
Взлетов и успехов.
Пред напором пусть сдаются
Все в судьбе помехи.
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Поздравляю всех находчивых и предприимчивых с профессиональным праздником! Желаю, чтобы у каждого предпринимателя складывалось все так, как даже не мечталось! Пусть честны и отзывчивы будут партнеры, пусть всегда находится компромисс, даже в самых запутанных ситуациях. Желаю огромных прибылей, достатка и процветающей жизни! Больших вам творческих успехов и развития!
С Днем предпринимателя - открытки
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Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные в сентябре 2023 будут.