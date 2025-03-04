Какой церковный праздник отмечают 5 марта по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

5 марта по новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Конона Мандонского. В народе день прозвали Конон Огородник. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 5 марта (18 марта по старому стилю) - день памяти священномученика Конона Мандонского.

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Конон родился в начале III века, в Назарете. Он был добрым и простодушным христианином, вел тихую жизнь и любил заниматься огородом, с которого и питался. Знали его как Конон Мандонский - он жил в небольшом городке Мандон.

Во времена правления римского императора Деция Траяна христиане подверглись преследованиям, Конон также попал в их число. Его схватили, но решили сразу не казнить: Конон поставлял продукты к императорскому столу. Христианину предложили просто отказаться от веры. Конон не согласился, за что и поплатился своей жизнью.

Какой церковный праздник 5 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Киево-Печерского и преподобного Льва Катанского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 5 марта

В народном календаре 5 марта - праздник Конон Огородник, Конон Градарь. По приметам дня судят, какой будет погода летом:

день солнечный выдался - к теплому лету;

5 марта нет осадков - летом града не будет;

грачи садятся на гнезда - через три недели можно выходить в поле.

По народной примете, после Конона утренные морозы сходят на нет, но их будет еще сорок.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 5 марта, как и в любой другой день, а особенно во время поста, не следует сквернословить, ругаться, сплетничать, распускать слухи и лениться. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность и зависть. Нельзя отказывать в помощи.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится в этот день полагается сухоядение. Ранее мы также рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: нельзя лентяйничать, так как святой сам был трудолюбивым. В этот день будет уместной работа связанная с землей, но грабли и вилы лучше не брать в руки - чтобы летом град не побил огород и сад.

Что можно делать 5 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Конону, как к ходатаю пред Богом за нас. Конона Мандонского считают покровителем и защитником посевов, урожая и всех огородников и садовников - святого просят о хорошем урожае, защитить сад и огород от стихии и нашествия вредителей.

По старинной примете в этот день, даже если погода не особо располагает, обязательно надо заняться работой на земле: например, убрать участок от веток, листьев и мусора, скопать грядки. Верят, что это принесет богатый урожай. Есть у суеверных огородников и особый обряд: выкапывают три лунки, приговаривая "Одна лунка - для суши, другая для мошки, третья для червей" - это должно уберечь огород летом от засухи и вредителей.

Кто отмечает день ангела 5 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Конон, Константин, Марк, Николай, Федор.

По старому стилю день ангела у Антона, Василия, Давида, Ивана, Льва, Луки, Николая, Сергея, Федора, Филиппа, Ярослава.

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