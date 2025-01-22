Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 23 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

23 января по новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 23 января (5 февраля по старому стилю) - день памяти священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела, пострадавших за веру в Христа в III веке.

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Священномученик Климент родился в Анкире (ныне Анкара, Турция) в 258 году. Он рано остался без отца, его воспитывала мама-христианка, она же, согласно преданию, предсказала сыну мученическую смерть за веру во Христа. В 12 лет Климент остался сиротой, и его усыновила женщина, которая кормила других сирот. Климент стал помогать ей в этом, а также начал прислуживать в церкви.

В 20 лет он стал еписокопом, но вскоре император Диоклетиан начал гонения на христиан, и Климент попал в темницу. Тогда к Клименту стали приходить люди по ночам: просили их крестить, дать наставления. Городская тюрьма стала превращаться в храм. Пораженный этим, император сослал епископа в Никомидию. На ко­раб­ле к Клименту при­со­еди­нил­ся уче­ник Ага­фан­гел.

В Никомидии епископа и Агафанела подвергли пыткам, но толпа зрителей-язычников забросала палачей камнями. Климент и Агафанел все-таки вышли на свободу и продолжили проповедовать, а также исцелять людей. Они не раз еще попадали в тюрьму, а Агафанела таки казнили. Вскоре погиб и епископ: во время одной из литургий в пещерный храм ворвались воины и убили Климента прямо во время причастия.

Какой церковный праздник 23 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Григория Нисского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 23 января

В этот день принято наблюдать за поведением птиц и животных:

синицы с утра раскричались - к сильному морозу;

белка спускается вниз по дереву - к оттепели;

какая погода до полудня - такая будет первая половина оставшейся зимы, а какая после полудня - такой будет вторая.

В народе 23 января - праздник Агафий-полухлебник. Прозвали его так потому, что в старину в это время обычно подсчитывали остаток запасов продуктов, зерна и корма до следующего урожая, а оставалась их примерно половина.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 23 января, как и в любой другой день, церковь порицает лень, ненависть, зависть, жадность, месть и отчаяние. Не следует ругаться, желать зла, обижать кого-либо, а также отказывать в помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещено лениться, считается, что лежать без дела в этот день - все равно, что накликать беду и проблемы со здоровьем.

Что можно делать 23 января

В православный праздник сегодня обращаются к святым мученикам, как к ходатаям за нас перед Богом. Просят дать сил вынести житейские невзгоды, пережить трудные времена и горести, молятся о здоровье и исцелении.

По народному обычаю день следует посвятить уборке и наведению порядка в доме, а также пристройках, погребах. Согласно примете, если хорошо потрудиться сегодня, то в будущем не будет проблем.

Кто отмечает день ангела 23 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Агафангел, Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макарий, Фёдор.

По старому стилю день ангела у Анатолия, Григория, Макара, Павла, Петра.

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