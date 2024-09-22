Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 23 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

23 сентября по новому церковному календарю вспоминают зачатие Иоанна Предтечи, а также вспоминают святую мученицу Ираиду Александрийскую. О традициях и приметах 23 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

23 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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23 сентября по новому церковному календарю (5 октября по старому) - зачатие Иоанна Предтечи и день памяти святой мученицы Ираиды Александрийской.

Иоанн Предтеча - самый почитаемый святой в христианстве после Богородицы. Он родился в семье пожилой пары - священника Захарии и его жены Елисаветы, которые долгое время были бездетными. Молитвами они вымолили себе сына, о появлении которому Захарии известил архангел Гавриил. Тогда Захария засомневался в словах ангела, за что был лишен дара речи. Впрочем, этот дар вернулся, когда нужно было назвать родившегося младенца. Назвали его Иоанном, а отец стал говорить о нем, как о Предтече Господа.

Иоанн Креститель родился на полгода раньше Иисуса. Его мать, Елисавета, будучи беременной пришла к своей сестре, Деве Марие - та только получила благую весть о рождении Спасителя. Елисавета сказала сестре: "Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!".

О рождении Царя Иудейского от волхвов узнал царь Ирод и веле убить всех младенцев. К Захарию ворвались прямо в храм и потребовали отдать сына. Мужчина отказался и его убили, а Елисавета успела убежать с маленьким иоанном в пустыню. Спустя 40 дней умерла и Елисавета, а Иоанн сам рос в пустыне до момента, пока не явился перед израильским народом, чтобы возвестить о пришествии Мессии.

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Святая Ираида жила в Александрии в III-IV веках. Ее отец был священником, девочка еще в 12 лет решила стать монахиней. Когда правил император Максенций, на христиан устраивали гонения. Как-то Ираида увидела причаливший корабль, на котором было много людей и иноков в оковах. Их везли на суд за проповедование христианства. Не раздумывая, Ираида присоединилась к другим, и ее также казнили.

Церковный праздник 23 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских, а также преподобного Павла Послушливого, Киево-Печерского.

О чем говорят приметы на 23 сентября

По приметам дня ориентируются, какими будут погода, осень и зима:

дождь в этот день - остаток месяца будет теплым;

солнце пригревает - будет дождь в конце сентября;

много ягод на рябине - к сырой осени и суровой зиме, а если мало плодов - к сухой осени.

В народном календаре 23 сентября - праздник Ираида Спорная (или Раиса). Прозвали его так потому, что было трудно предсказать, какой будет погода в этот день.

Что нельзя делать 23 сентября

23 сентября, как и в любой другой день, Церковь выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы не советуют в этот день принимать судьбоносные решения - все может пойти наперекосяк, ругаться супругам - это к длительным проблемам в семье, а также нельзя жаловаться на жизнь - в народе верят, что так можно только усугубить ситуацию.

Что можно делать 23 сентября

В молитвах сегодня просят исцеления от болезней, особенно от головной боли, избавления от вредных и страшных привычек, успокоении души, а также о рождении ребенка.

По народным обычаям с 23 сентября начинают утеплять дома и квартиры, заготавливают дрова на зиму, день считается благоприятным для работы по дому в преддверии зимы и морозов.

23 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Иван, Ираида, Раиса, Антонина, Петр, Иннокентий, Андрей.

По старому стилю именины празднуют Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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