Какой церковный праздник отмечают верующие 23 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

23 марта по новому церковному календарю чтут память двух Никонов - преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 23 марта (5 апреля по старому стилю) - день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, а также преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

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Никон Сицилийский жил в ІІІ веке. Он родился в Неаполе, отец его был язычником, мать - христианкой, а Никон также был язычником. Он вырос и стал храбрым и сильным воином.

Однажды его отряд попал в окружение - опасность была смертельной. В тот момент Никон вспомнил, как мать учила его молиться - он сам произнес молитву, перекрестился и дал обещание, что крестится, если удастся избежать смерти. Отряду удалось спасти и Никон отправился на гору Ганос на побережье Мраморного моря - там он нашел священника, крестился и принял монашество.

В скором времени Никон стал примером для всей братии и его посвятили в сан епископа. Прежний настоятель обители перед смертью посоветовал инокам переселиться на Сицилию, чтобы не попасть под нашествие варваров. Никон и еще 190 иноков прибыли в Неаполь, там к ним присоединились еще 9 соратников. Никон основал монастырь, и в течение многих лет монахи жили все вместе. Но когда начались новые гонения на христиан, то всех иноков казнили.

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Никон Киево-Печерский жил в XI веке и был последователем основателя монастыря - преподобного Антония. Всех новоприбывших в обитель Никон Печерский постригал в монахи, и как-то постриг придворных любимцев князя Изяслава. Князь, узнав об этом, сильно разгневался на Никона, да так, что тот был вынужден покинуть монастырь и поселиться на полуострове Тмутаракань. Там он трудился и молился и в скором времени вокруг него собрались последователи, все вместе они основали монастырь Пресвятой Богородицы.

Спустя какое-то время Никону удалось вернуться в Ки­е­во-Пе­чер­скую лавру, где его избрали игуменом. Умер пре­по­доб­ный в глу­бо­кой ста­ро­сти, похоронен в Ближ­них пе­ще­рах.

Какой церковный праздник 23 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 23 марта

В народе 23 марта - праздник Никонов день. По его приметам ориентируются, какой будет погода и лето:

днем жарко, а ночью холодно - к погожей погоде;

слышно первый весенний гром - лето будет дождливым и холодным;

ясное небо в звездах - завтра будет мороз;

у березы много сока - к дождливому лету;

в реке воды не прибавляется - летом будет жара.

23 марта принято сажать яблони, рябину, смородину и другие ягодные кусты.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 23 марта не следует сквернословить, ссориться, хвастать, осуждать, завидовать и отказывать в помощи. Церковь порицает ложь, лень, жадность, отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещается устраивать и оставлять беспорядок в доме - чем больше грязи и пыли, тем меньше будет денег. Также нельзя деньги держать на виду - говорят, это к нищете.

Что можно делать 23 марта

В православный праздник сегодня обращаются к святым дня: молятся об укреплении веры и духа, даровании мужества, смелости и терпения, преодолении трудностей.

Никон Сицилийский оставил после себя три напутствия: прислушивайтесь к родителям, следуйте за Богом, будьте примером для ближних во всем. Никона Печерского просят о защите от нечисти.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешаются горячие блюда с маслом. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Важно помнить, что ограничение в еде - не главное во время поста, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

По народным приметам в этот день нужно обязательно сделать тщательную уборку в доме, в саду и на огороде, а также хорошо выкупаться.

Кто отмечает день ангела 23 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Макарий, Никон, Сергей, Стефан.

По старому стилю день ангела у Леонида, Анастасии, Ники, Василисы, Галины, Виктора, Марка, Дениса, Ивана, Федора.

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