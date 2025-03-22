23 марта по новому церковному календарю чтут память двух Никонов - преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 23 марта по старому стилю
- О чем говорят приметы на 23 марта
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 23 марта
- Кто отмечает день ангела 23 марта
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 23 марта (5 апреля по старому стилю) - день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, а также преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.
Никон Сицилийский жил в ІІІ веке. Он родился в Неаполе, отец его был язычником, мать - христианкой, а Никон также был язычником. Он вырос и стал храбрым и сильным воином.
Однажды его отряд попал в окружение - опасность была смертельной. В тот момент Никон вспомнил, как мать учила его молиться - он сам произнес молитву, перекрестился и дал обещание, что крестится, если удастся избежать смерти. Отряду удалось спасти и Никон отправился на гору Ганос на побережье Мраморного моря - там он нашел священника, крестился и принял монашество.
В скором времени Никон стал примером для всей братии и его посвятили в сан епископа. Прежний настоятель обители перед смертью посоветовал инокам переселиться на Сицилию, чтобы не попасть под нашествие варваров. Никон и еще 190 иноков прибыли в Неаполь, там к ним присоединились еще 9 соратников. Никон основал монастырь, и в течение многих лет монахи жили все вместе. Но когда начались новые гонения на христиан, то всех иноков казнили.
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Никон Киево-Печерский жил в XI веке и был последователем основателя монастыря - преподобного Антония. Всех новоприбывших в обитель Никон Печерский постригал в монахи, и как-то постриг придворных любимцев князя Изяслава. Князь, узнав об этом, сильно разгневался на Никона, да так, что тот был вынужден покинуть монастырь и поселиться на полуострове Тмутаракань. Там он трудился и молился и в скором времени вокруг него собрались последователи, все вместе они основали монастырь Пресвятой Богородицы.
Спустя какое-то время Никону удалось вернуться в Киево-Печерскую лавру, где его избрали игуменом. Умер преподобный в глубокой старости, похоронен в Ближних пещерах.
Какой церковный праздник 23 марта по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.
О чем говорят приметы на 23 марта
В народе 23 марта - праздник Никонов день. По его приметам ориентируются, какой будет погода и лето:
- днем жарко, а ночью холодно - к погожей погоде;
- слышно первый весенний гром - лето будет дождливым и холодным;
- ясное небо в звездах - завтра будет мороз;
- у березы много сока - к дождливому лету;
- в реке воды не прибавляется - летом будет жара.
23 марта принято сажать яблони, рябину, смородину и другие ягодные кусты.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 23 марта не следует сквернословить, ссориться, хвастать, осуждать, завидовать и отказывать в помощи. Церковь порицает ложь, лень, жадность, отчаяние.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещается устраивать и оставлять беспорядок в доме - чем больше грязи и пыли, тем меньше будет денег. Также нельзя деньги держать на виду - говорят, это к нищете.
Что можно делать 23 марта
В православный праздник сегодня обращаются к святым дня: молятся об укреплении веры и духа, даровании мужества, смелости и терпения, преодолении трудностей.
Никон Сицилийский оставил после себя три напутствия: прислушивайтесь к родителям, следуйте за Богом, будьте примером для ближних во всем. Никона Печерского просят о защите от нечисти.
Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешаются горячие блюда с маслом. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Важно помнить, что ограничение в еде - не главное во время поста, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.
По народным приметам в этот день нужно обязательно сделать тщательную уборку в доме, в саду и на огороде, а также хорошо выкупаться.
Кто отмечает день ангела 23 марта
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Макарий, Никон, Сергей, Стефан.
По старому стилю день ангела у Леонида, Анастасии, Ники, Василисы, Галины, Виктора, Марка, Дениса, Ивана, Федора.