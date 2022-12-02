День банковского работника Украина отмечает на официальном уровне.

День банковского работника - это профессиональный праздник всех работников банковской сферы - кассиров, бухгалтеров, менеджеров-консультантов, экономистов и страховых агентов.

В этот праздник сотрудники банков получают поздравления от акционеров и начальства, а также от своих близких и родных. Лучших сотрудников в эту дату награждают премиями, а коллеги собираются за корпоративом.

День банковского сотрудника 2022 - дата и история праздника

День банковских работников в Украине является профессиональным праздником и отмечается ежегодно 20 мая. В 2022 году праздник уже прошел, а в 2023 году он выпадет на субботу. Поэтому банкиры смогут провести выходной с родными.

Праздник банковских работников был учрежден по указу президента Леонида Кучмы в марте 2004 года. Дата праздника неизменна - 20 мая. Датой рождения самой банковской системы можно назвать 1991 год, когда Украина обрела независимость.

Картинки и открытки с Днем банковского работника Украины

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