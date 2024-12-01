Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 2 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

2 декабря по новому церковному календарю вспоминают одного из 12 малых пророков - святого Аввакума. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 2 декабря по новому календарю (15 декабря по старому) - день памяти святого Аввакума, одного из 12 малых пророков, предсказавшего многие важные события.

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Аввакум родился в VII веке в Иерусалиме, но о его жизни известно мало.

Он был восьмым из 12 пророков и сделал несколько исторических предсказаний. Так, Аввакум предвидел пленение Вавилоном Израиля, падение Иерусалимского храма и приход Мессии. Также в писаниях сказано, что Аввакум дал пищу пророку Даниилу, которого отдали на растерзание львам. Известно, что святой пророк прожил до глубокой старости.

Какой церковный праздник 2 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти пророка Авдия, святого Варлаама, первого игумена Киево-Печерского монастыря и чудотворную икону Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 2 декабря

По приметам дня смотрят, будет ли мороз в ближайшее время и какой выдастся зима:

если в этот день пошел снег, то зима будет холодной, а весна - поздней;

на небе нет ни облачка - жди мороза;

день пасмурный - будет потепление;

ветер сменил направление - погода испортится.

В народе 2 декабря - праздник Аввакумов день, Аввакум. В старину в это время остерегались оставлять маленьких детей одних, чтобы уберечь их от зла.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 2 декабря, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругани, сплетен, сквернословия, выступает против жадности, зависти, лени и отчаяния.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: развлекаться и шуметь, устраивать пышные застолья, нарушать правила поста. Также в этот день не стоит начинать новые дела, строить планы и отправляться в дорогу - любое начинание может обернуться неприятностями.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что можно делать 2 декабря

Святого Аввакума считают покровителем детей. В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому - просят защитить детей от болезней, травм, недобрых людей и зла, молятся о здоровом сне для младенцев, которые часто плачут по ночам.

По народным приметам в этот день следует очистить свой дом от негатива - выбросить старые и ненужные вещи, а те, что в хорошем состоянии, раздать нуждающимся.

Кто отмечает день ангела 2 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Степан, Андрей, Иван, Николай, Кирилл, Владимир, Матвей, Борис, Сергей, Маргарита.

По старому стилю день ангела у Ивана, Григория, Адриана, Дениса, Дмитрия, Федора, Михаила.

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