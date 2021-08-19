Праздник учредил Леонид Кучма в 1997 году при поддержке Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пасечников Украины. На данный момент в столице нашей страны - в Киеве - существует Институт пчеловодства им.П.И.Прокоповича, основанный в 1989 году.
Он назван в честь Петра Прокоповича - пасечника, который первым изобрел рамочный улей разборного типа. Это изобретение позволило добывать мед, не убивая пчел и не разрушая соты, как это делалось раньше.
Ранее мы рассказывали о том, какой праздник 19 августа отмечается в мире.
Когда День пасечника - дата и традиции праздника
Читайте также19 августа: народный праздник сегодня, обычаи и приметы19 августа по всей стране проходят фестивали и ярмарки, на которых можно попробовать разные сорта меда. Производители предлагают воск, маточное молочко, прополис и другие продукты пчеловодства.
Кроме того, в Украине проводят конференции и выставки, посвященные добыче меда и развитию отрасли в целом. Те, кто связал жизнь с пчеловодством, могут представить результаты своей работы и обменяться опытом с коллегами.
День пасечника - открытки и поздравления
Сегодня пасечника день,
И мы поздравить его рады,
И пожелать, чтоб отныне,
Ушли из жизни все преграды.
Пусть рои не пропадают,
Пчелы больно не кусают,
Соты медом наполняют,
А руки устали не знают.
Будь здоров, трудолюбив,
Умен, красив, всеми любим,
Богат духовно и деньгами,
И рад всегда был встрече с нами.
***
Твой сладкий мир - жужжание пчелы,
Ты любишь их и все о пчелах знаешь,
Твой труд достоин высшей похвалы,
Ты для людей из ульев мед качаешь.
Здоровья тебе, друг, на все века,
День пасечника - светлый твой денечек,
Пусть мед течет, как полная река,
А ты прими от друга поздравочек!
Пусть пчелки тебя любят и щадят,
Не жалят больно, очень уважают,
Ведь пчеловодство - это просто клад,
Оно веками людям помогает!
***
Пасечники, поздравляю
С вашим праздником сейчас,
Жизнь, как мед, пусть будет сладкой
Неизменно пусть у вас.
Всем желаю процветания,
С пчелками всегда дружить,
Своим делом наслаждаться,
Пасеку свою любить.
Пусть она вам дарит радость
И несет пускай доход,
Сладость меда защищает
От проблем пусть и невзгод.
Поздравляю с Днём пасечника Украины и желаю взаимопонимания со своими трудолюбивыми пчёлками, самого вкусного мёда и бесчисленных сладких моментов в жизни. Пусть труд на пасеке радует высокими достижениями и прекрасными результатами, щедрым медовым урожаем и весёлым жужжанием, приятным для души и сердца.
***
19 августа все пасечники отмечают свой профессиональный праздник. Только вам и вашим семьям известно, какой это тяжелый труд - работа с пчелами. Вы изучили досконально биологию пчелы, её повадки и пристрастия. "Рамки", "соты", "вощины", "маточники" - каждый день эти слова крутятся в Вашей голове. Хотелось бы Вам пожелать прекрасного взятка. Пусть пчелы на Вашей пасеке поменьше роятся, а вы от работы с ними получаете только удовольствие.
***
Поздравляю с Днём пасечника Украины и от души желаю славной деятельности и великой пользы, послушных пчёлок и дружных пчелиных семей, надлежащего ухода за пасекой и щедрого урожая мёда, сладкой жизни и всегда замечательного настроения.
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