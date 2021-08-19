19 августа во всей стране отмечается День пасечника.

Праздник учредил Леонид Кучма в 1997 году при поддержке Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пасечников Украины. На данный момент в столице нашей страны - в Киеве - существует Институт пчеловодства им.П.И.Прокоповича, основанный в 1989 году.

Он назван в честь Петра Прокоповича - пасечника, который первым изобрел рамочный улей разборного типа. Это изобретение позволило добывать мед, не убивая пчел и не разрушая соты, как это делалось раньше.

Ранее мы рассказывали о том, какой праздник 19 августа отмечается в мире.

Когда День пасечника - дата и традиции праздника

Читайте также19 августа: народный праздник сегодня, обычаи и приметы19 августа по всей стране проходят фестивали и ярмарки, на которых можно попробовать разные сорта меда. Производители предлагают воск, маточное молочко, прополис и другие продукты пчеловодства.

Кроме того, в Украине проводят конференции и выставки, посвященные добыче меда и развитию отрасли в целом. Те, кто связал жизнь с пчеловодством, могут представить результаты своей работы и обменяться опытом с коллегами.

День пасечника - открытки и поздравления

Сегодня пасечника день,

И мы поздравить его рады,

И пожелать, чтоб отныне,

Ушли из жизни все преграды.

Пусть рои не пропадают,

Пчелы больно не кусают,

Соты медом наполняют,

А руки устали не знают.

Будь здоров, трудолюбив,

Умен, красив, всеми любим,

Богат духовно и деньгами,

И рад всегда был встрече с нами.

***

Твой сладкий мир - жужжание пчелы,

Ты любишь их и все о пчелах знаешь,

Твой труд достоин высшей похвалы,

Ты для людей из ульев мед качаешь.

Здоровья тебе, друг, на все века,

День пасечника - светлый твой денечек,

Пусть мед течет, как полная река,

А ты прими от друга поздравочек!

Пусть пчелки тебя любят и щадят,

Не жалят больно, очень уважают,

Ведь пчеловодство - это просто клад,

Оно веками людям помогает!

***

Пасечники, поздравляю

С вашим праздником сейчас,

Жизнь, как мед, пусть будет сладкой

Неизменно пусть у вас.

Всем желаю процветания,

С пчелками всегда дружить,

Своим делом наслаждаться,

Пасеку свою любить.

Пусть она вам дарит радость

И несет пускай доход,

Сладость меда защищает

От проблем пусть и невзгод.

Поздравляю с Днём пасечника Украины и желаю взаимопонимания со своими трудолюбивыми пчёлками, самого вкусного мёда и бесчисленных сладких моментов в жизни. Пусть труд на пасеке радует высокими достижениями и прекрасными результатами, щедрым медовым урожаем и весёлым жужжанием, приятным для души и сердца.

***

19 августа все пасечники отмечают свой профессиональный праздник. Только вам и вашим семьям известно, какой это тяжелый труд - работа с пчелами. Вы изучили досконально биологию пчелы, её повадки и пристрастия. "Рамки", "соты", "вощины", "маточники" - каждый день эти слова крутятся в Вашей голове. Хотелось бы Вам пожелать прекрасного взятка. Пусть пчелы на Вашей пасеке поменьше роятся, а вы от работы с ними получаете только удовольствие.

***

Поздравляю с Днём пасечника Украины и от души желаю славной деятельности и великой пользы, послушных пчёлок и дружных пчелиных семей, надлежащего ухода за пасекой и щедрого урожая мёда, сладкой жизни и всегда замечательного настроения.

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Автор: Кристина Кащавцева