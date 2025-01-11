Какой церковный праздник отмечают верующие 11 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

12 января по новому церковному календарю вспоминают святую Татиану Римскую, а также святителя Савву, архиепископа Сербского. В народе праздник известен как Татьянин день, или Татьяна Крещенская. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 11 января (24 января по старому стилю) - день памяти святой мученицы Татианы, жившей в III веке в Риме, а также святителя Саввы, архиепископа Сербского.

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Татьяна была родом из богатой семьи христиан, родители также воспитали дочь в этой вере. Когда девушка достигла совершеннолетия, то приняла решение отказаться от замужества и посвятить себя служению церкви. В скором времени за добродетельную жизнь ее поставили диакониссой.

Однажды язычники схватили Татиану и привели в храм Аполлона - там они заставляли диакониссу поклониться статуе бога. Татиана же стала молиться Иисусу, в тот же миг случилось землетрясение, которое обрушило часть храма. По молитве Татианы статуи языческих богов разрушались трижды, девушку поддавали пыткам, но те либо не причиняли вреда, либо же раны заживали за ночь. Во время одной из таких пыток Татиана стала молиться Богу, и Он отправил к ее мучителям четырех ангелов - после этого палачи уверовали во Христа. Другие гонители, испугавшись, осудили мученицу на казнь - вместе с ней казнили и ее отца.

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Архиепископ Савва - один из наиболее почитаемых святых в Сербской православной церкви. Он основал автокефальную Сербскую православную церковь и стал ее первым архиепископом с 1219 года.

Савва родился около 1169 года в семье правителей Неманей. Когда ему исполнилось 17 лет, он на горе Афон принял монашеский постриг. Через 4 года отец Саввы отрекся от престола Сербского королевства и тоже постригся в монахи. Вместе с Савой на Афоне они основали Хиландарский монастырь. Мать Саввы - Анна - позже также приняла монашеский постриг, а после смерти была канонизирована как преподобная Анастасия Сербская.

В 1208 году Савва вернулся в Сербию, создал автокефальную Сербскую православную церковь и стал ее первым архиепископом. Также он создал 8 новых епархий, где епископами стали его ученики. Савва также отправлял в разные концы государства священников с проповедями и церковными таинствами. В сербские монастыри ввели уставы Афона, монастырей Малой Азии и Палестины.

В 1234 году Савва отправился в Иерусалим, а в Палестине основал монастырь и больницу для православных паломников. По пути домой, в Болгарии, архиепископ умер, был похоронен в болгарской столице Тырново. В 1237 году сербский король Владислав, племянник Саввы, перенес мощи святого в монастырь Милешева.

Какой церковный праздник 12 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти Анисии Солунской. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 12 января

По приметам дня можно узнать, каким будет лето:

небо без звезд - погода поменяется;

снег идет - к ненастному лету;

ветер с юга - будет теплое и урожайное лето.

В народе 12 января - праздник Татьянин день, или Татьяна Крещенская, Бабий кут (место возле печи, где хранилась домашняя утварь).

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 12 января, как и в другой день, запрещается сквернословить, завидовать, церковь порицает лень, жадность, зависть, месть, нельзя отказывать в помощи и милостыне.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ругаться и даже мирно выяснять отношения - считается, что святая не терпит конфликтов в свой день. Также не стоит употреблять алкоголь - по народным поверьям пьяного по запаху учует нечисть.

Что можно делать 12 января

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым - просят защиты от врагов, клеветы, преследований.

В старину в Татьянин день было принято печь каравай, который символизировал солнце - делала это старшая женщина в семье, она же делила его между всеми домашними. Считается, что сегодня обязательно нужно до заката солнца совершить добрый поступок - подать милостыню, помочь нуждающимся, покормить птиц или бездомных животных, поучаствовать в благотворительности. Верят, что добро вернется в стократном размере, а святая Татьяна поможет исполнить заветное желание.

Кто отмечает день ангела 12 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Макар, Петр, Савва, Татьяна.

По старому стилю день ангела у Анисьи, Давида, Ирины, Льва, Макара, Марии, Якова.

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