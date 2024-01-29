Какой церковный праздник отмечают верующие 30 января по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

30 января по новому церковному календарю православные отмечают Собор трех святителей, или Трехсвятие. В народе его называют День трех святителей или Васильев день. С какими молитвами обращаются к святым, традиции и запреты дня, а также что отмечают в православной церкви 30 января по старому стилю - рассказываем в материале.

30 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

30 января (12 февраля по старому стилю) - праздник Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которые оказали влияние на формирование христианской догматики и организацию Церкви и богослужения.

Собор трех святителей был установлен в XI веке. В то время дискуссировали о том, кого следует считать первейшим из трех отцов Церкви - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. По преданию, трое святителей явились митрополиту Евхаитскому, Иоанну, и объявили, что все они - равны, споры нужно прекратить. Так был установлен единый день их почитания.

Видео дня

Известно, что все трое святителей жили в одно время и были знакомы. Василий - родом из Кесарии, из богатой и знатной семьи. Он учился в Константинополе, а затем в Афинах, где познакомился и подружился с Григорием Богословом. После окончания обучения они вместе жили в монастыре, в Понте. Когда Василий стал митрополитом Каппадокийским, то назначил епископами двух городов своих друзей - Григория Нисского и Григория Богослова.

Иоанн - родом из Антиохии. Он также с ранних лет изучал священные тексты и учился у риторов и философов. Стремился к уединению, поэтому отказался от должности епископа. За свои чудесные проповеди получил прозвище - Златоуст. Позже стал архиепископом на константинопольской кафедре, но после конфликта с супругой императора, был отправлен в ссылку, где и умер. Был ли он лично знаком с Василием Великим и Григорием Богословом - неизвестно.

Праздник 30 января по старому стилю - день памяти преподобного Антония Великого. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 17 января.

О чем говорят приметы на 30 января

По приметам дня судят о погоде:

луна красного цвета - к сильному ветру;

солнце в тучах - к бурану;

сильный ветер в этот день - жди мороза.

В народном календаре 30 января - праздник Трехсвятие, День трех святителей или Васильев день. Он считается днем всеобщего примирения.

Что нельзя делать 30 января

Что сегодня нельзя делать:

ругаться, особенно с близкими - если нарушить запрет, размолвка затянется на весь год;

отказывать в помощи;

сквернословить;

заниматься рукоделием женщинам.

По народным приметам нельзя наказывать и ругать детей - будут всегда непослушными.

Что можно делать 30 января

В этот день в храмах проходят праздничные богослужения, трем святителям молятся о семейном счастье, достатке, взаимопонимании с близкими. У Василия Великого просят избавления от зол и искушений, просят укрепить дух. Григорию Богослову молятся о наставлении на правильный путь, к святому часто обращаются, чтобы вразумить сектантов и раскольников. Иоанну Златоусту молятся, чтобы уберег от обмана.

День, как уже говорили, считается идеальным для примирения. В народе существует интересная примета: если на весь день выставить за порог старую обувь, то целый год в семье не будет ссор.

30 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Максим, Федор, Владимир, Иван, Василий, Степан, Григорий.

Ранее мы публиковали полный церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: