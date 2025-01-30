Дата 30 января связана с несколькими торжествами и интересными фактами.

Сегодняшняя дата связана со многими интересными фактами и народными обычаями. Мы подробно рассказали, какой праздник 30 января наступает в мире и в Украине, чего нельзя делать и какие есть украинские традиции этого дня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. По старому стилю верующие чтят преподобного Антония Великого. В другом материале мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и как счастливо провести день.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День специалиста военно-социального управления ВСУ. Задача этих профессионалов - психологическая подготовка состава, поддержание морального духа в войске, профилактика конфликтов и помощь в послевоенной адаптации.

Видео дня

Из выдающихся украинцев в сегодняшнюю дату родились певец Оскар Камионский, военный УНР Петр Дяченко, общественная деятельница Оксана Мешко, детский писатель Всеволод Нестайко.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 30 января праздник Школьный день ненасилия и мира. Дата выбрана в честь известного пацифиста Махатмы Ганди, который умер именно 30 января от рук религиозных фанатиков.

Также в мире отмечают сегодня праздники День памяти НАСА, День помощи больным проказой, Корейский Новый год, День круассана, Международный день электронщика.

Из мировых знаменитостей в этот день родились 32-й президент США Франклин Рузвельт, режиссер Делберт Манн, музыкант Фил Коллинз, актеры Хью Марлоу, Ванесса Редгрейв, Кристиан Бейл и Оливия Колман.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Трехсвятие, День трех святителей или Васильев день. Сегодняшний день считается удачным для примирения, похода в гости, налаживания семейных отношений. Можно молиться трем святым: Василию Великому - об укреплении духа, Григорию Богослову - о помощи в правильном выборе, Иоанну Златоусту - о защите от предательства и обмана.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. В эту дату нельзя наказывать и ругать детей, иначе они станут ещё более непослушными, заниматься рукоделием и пользоваться острыми предметами. Также не стоит злоупотреблять алкоголем - будут проблемы с желудком.

В этот день известны такие погодные приметы:

если конец января теплый, то в феврале наоборот ударят морозы;

иней на деревьях предвещает урожайный год;

если окна запотели, то ждите оттепели;

дует сильный ветер - к похолоданию.

Погода 30 январябудет аномально теплой и сухой. Будьте осторожны на дорогах - в большинстве областей ожидается туман.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 30 января отмечают обладатели имён Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

По старому стилю праздник 30 января наступает у Антона, Виктора, Георгия, Егора, Ивана, Павла, Яна, Антонины.

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