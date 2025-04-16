Какой церковный праздник отмечают верующие 17 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

17 апреля по новому церковному календарю чтут память священномученика Симеона, епископа Персидского. Сегодня же - Великий четверг Страстной недели. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 17 апреля (30 апреля по старому стилю) - день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского.

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Симеон жил в ІІІ-IV веках во времена правления царя Сапора Второго и был епископом Персидским. Он пострадал во времена гонения на христиан - епископа ложно обвинили в том, что он связан с греческим государством и разжигает вражду между греками и персами.

Симеона привели на суд, где он не поклонился царю и заявил, что раз его привели отречься от Бога и отступить от христианской веры, то ему не подобает кланяться царю. В ответ царь приказал казнить на глазах у Симеона всех, кто находился в темнице. Верующие, благословляемые епископом, без страха шли на казнь, последним казнили самого епископа.

Какой церковный праздник 17 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского, иконы Божией Матери "Геронтисса". Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

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Продолжается Страстная неделя. В Великий четверг вспоминают, как во время Тайной вечери Христос дал апостолам хлеб и вино и сказал: "Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя". После этого он с учениками ушел в Гефсиманский сад помолиться - там его и предал Иуда Искариот. Этот день считается совершением первого таинства причащения.

О чем говорят приметы на 17 апреля

В народе 17 апреля - праздник Зосима-пчельник. Прозвали его так в честь святого Зосимы, память которого также совершается в этот день. Приметы дня говорят о будущей погоде и урожае:

ясное солнце на заре - лето будет сухое, а если солнце в тучах - дождливое;

грачи купаются в пыли - к ясной и теплой погоде;

одуванчик рано зацвел - лето будет коротким, а если поздно зацвет, то сухим;

пчелы летают - к хорошему урожаю, а если на вишню садятся - будет урожай вишен.

По народной примете, если в этот день посеять петрушку и морковь, то они дадут хороший урожай. Ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке моркови, чтобы выросла ровненькой, крупной и сладкой.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 17 апреля, как и в любой другой день, не следует ругаться и ссориться, отказывать в помощи, завидовать и сплетничать, обижать кого-либо, в особенности животных и пчел.

Продолжается Великий пост, Страстная неделя - самая строгая. В четверг разрешаются горячие блюда, но без масла. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что можно делать 17 апреля

В православный праздник сегодня молятся о даровании сил и укреплении веры, а также о хорошем урожае, особенно меда. В храмах проходит особая служба "Двенадцати страстных Евангелий", где вспоминают о страданиях Господа.

По народной традиции сегодня принято почитать пчел - пасечники в это время как раз выставляют улья на пасеку. По одной из легенд, когда на Голгофе распяли Христа, то пчелы прилетели к Спасителю целым роем и осушили кровавый пот на Его челе, чтобы облегчить страдания.

По народному поверью, в этот день нужно съесть хоть немного меда или приготовить какое-то блюдо с ним - это укрепит здоровье. Также в Великий четверг, который также называют Чистый, готовятся к Пасхе - пекут куличи и красят яйца, делают уборку.

Кто отмечает день ангела 17 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Адриан, Ефрем, Михаил, Макар, Семен, Федор и Фома.

По старому стилю день ангела у Марии, Адриана, Вениамина, Георгия, Иосифа, Ивана, Зосимы, Никита, Николая, Никифора, Федора и Якова.

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