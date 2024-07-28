Какой церковный праздник отмечают 29 июля по новому и старому стилю, что можно делать, у кого именины.

29 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого мученика Даниила Млиевского (Черкасского). Чем прославилсс святой, о традициях и приметах 29 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

29 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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29 июля по новому церковному календарю (11 августа по старому) - день памяти святого мученика Даниила Млиевского.

Даниил жил в середине XVIII века и был старостой Успенского храма в селе Млиев Городищенского района Черкасской области. Это было время, когда Правобережье входило в Речь Посполитую и на этой территории насильно внедряли католицизм, а с несогласными с этим расправлялись.

В Млиеве находилось две церкви - Троицкая и Успенская, а священниками в них служили братья - Василий и Федор Гдышицкие. Они были сыновьями католического протопопа Афанасия, и, по примеру отца, тоже перешли в католики. Тогда селяне выбрали себе новых священников: дьяка Григория Шиленко - для Троицкой церкви, и Григория Хоминского – для Успенской. Но братья Гдышицкие не хотели уступать новым священникам свое место – и началась борьба.

Селяне же, чтобы братья Гдышицкие не украли церковные принадлежности и ризы, собрали их и передали на хранение Даниилу Кушниру, который в то время был церковным старостой (титарем) Успенского храма. Но Гдышицкие пустили слух, что Даниил все украл и донесли Смелянскому губернатору Венте. Даниила заковали в кандалы и посадили в тюрьму Смелянского замка. Это произошло в 1766 году.

Освободить или выкупить церковного старосту у селян не получилось. Единственным условием, при котором Даниилу обещали свободу - был переход в католицизм. Но тот решительно отказался и призвал держаться православной веры, что пришла к нам от деда-прадеда. Тогда Даниила потребовали казнить.

Для публичной казни под Ольшаной, с целью устрашить народ, согнали население из соседних сел. Сначала старосте подожгли руки, а затем обезглавили. Тело мученика поляки также сожгли, а голову выставили на свае. Местные жители похоронили останки, а позже похитили голову мученика и похоронили ее в Переяславском кафедральном Свято-Вознесенском монастыре. Со временем останки Даниила Кушнира из Ольшаны перезахоронили в Млиев.

Тарас Шевченко увековечил образ церковного старосты в своей поэме "Гайдамаки". В 1996 году Даниила Млиевского причислили к лику святых.

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29 июля по новому стилю - Рождество Николая Чудотворца. Праздник был введен во время крещения Киевской Руси в IX веке. В конце XVIII века его отменила Екатерина II, и эту дату надолго забыли. В 2004 году праздник восстановили на России, но Православная церковь Украины его не отмечает.

Церковный праздник 29 июля по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - день памяти преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.

О чем говорят приметы на 29 июля

По приметам дня судят, какой будет погода в скором времени и будущая зима:

утром тепло - день будет погожий и солнечный;

туман сегодня - к богатому урожаю зерновых;

начался сезон дождей, но на улице тепло - будет много грибов;

много грибов и ягод в лесу - к холодной и длинной зиме.

В народном календаре 29 июля - праздник Калинов день, который прозвали так в честь мученика Каллиника (III-IV век), память которого также совершается в этот день. Название связывали не только со святым мучеником, но и калиной - если она созревала, то ее начинали собирать.

Что нельзя делать 29 июля

29 июля, как и любой другой праздник, церковь не одобряет сквернословия, злобы, зависти и жадности, выступает против мести, отчаяния.

Народные приметы дня не советуют давать деньги в долг, вязать или шить, работать по хозяйству и в огороде. Нельзя ругаться с другими людьми, особенно с родными и близкими.

Что можно делать 29 июля

Даниил Млиевский считается покровителем Черкасского края. К святому обращаются в молитвах с просьбами укрепить веру, дать здоровья и сил вынести жизненные невзгоды.

По народной традиции сегодня идут в лес за ягодами и грибами. Считается, что в Калинов день нужно прислониться к стволу калины - чтобы быть сильным и здоровым.

29 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анатолий, Алексей, Даниил, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Богдана, Серафима.

По старому стилю именины празднуют Иван, Павел, Петр, Алевтина, Валентина, Юлия.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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