Какой церковный праздник отмечают 16 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

16 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Вишенского, украинского религиозного деятеля и выдающегося афонского подвижника. О традициях и приметах 16 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

16 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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16 июля по новому церковному календарю (29 июля - по старому) - день памяти преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.

Иоанн Вишенский - один из выдающихся афонских подвижников, который сыграл важную роль в возрождении православия в Украине в XVII веке. При жизни его называли "великий старец Иоанн", а Собор Киевской Митрополии в 1621 году говорит о старце как о "преподобном муже" и "блаженном".

Сведений о жизни Иоанна сохранилось немного. Родился он предположительно в конце XVI - начале XVII века в городке Судовая Вишня на Львовщине. Его жизнь и деятельность проходила в период гонений на православие в Речи Посполитой, поэтому Иоанн в 1570-х ушел жить на Афон - сначала в монастырь святого Пантелеймона и скит при нем Ксилург, а затем был и в других обителях.

На Афоне Иоанн провел 40 лет, оттуда посылал в Украину послания, в которых выступал против соединения православной и католической церквей, окатоличивания и ополячивания Украины. Когда преподобный осел в скиту, то дал обет молчания. Но не сдержал его: в 1604 году на призывы украинских братств он вернулся в Украину. Здесь он реформировал несколько галицко-волынских монастырей и перевел их на афонский устав, чтобы они стали духовно-культурными центрами православия в условиях противостояния унии. В то же время вместе с Иовом Княгиницким Иоанн основал монашескую общину Манявского скита, что в Ивано-Франковской области.

Около 1607 года Иоанн Вишенский вернулся на Афон и велел замуровать себя в пещере. Точная дата смерти старца не установлена, предположительно это было в 1620-х годах.

Иоанн Вишенский - один из немногих церковных авторов, чьими произведениями восторгалась интеллигенция конца XIX- начала XX веков. Например, Иван Франко считал произведения старца вершиной украинской полемической литературы конца XVI- начала XVII веков и отдельно изучал их. Всего известно 16 произведений Иоанна Вишенского, в них он часто привлекал внимание к жизни низших слоев общества, в частности крестьянства.

В 2016 году Иоанн Вишенский был причислен к лику святых.

Церковный праздник 16 июля по старому стилю

16 июля по старому календарному стилю - день памяти мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского.

О чем говорят приметы на 16 июля

По приметам дня судят о погоде и урожае:

с утра роса выпала и держится до обеда - к жаре;

солнечный день выдался - к хорошему урожаю;

дождь пошел - урожай будет плохо храниться;

выпал густой туман - будет много грибов.

В народном календаре 16 июня - праздник Финогеев день, который прозвали так в честь священномученика Афеногена и 10 его учеников, память которых также совершается сегодня. Считается, что именно с Финогеева дня летняя жара идет на убыль.

Что нельзя делать 16 июля

15 июля, как и в другой день, церковь выступает против сквернословия, ссор, зависти, жадности, клеветы, сплетен, нужно избегать мести и уныния.

Народные приметы не советуют плилить или рубить что-либо, мыть полы и подметать в доме - можно вымести из жизни всю удачу, а также не стоит просить о повышении в должности или зарплате - день для этого неблагоприятный.

Что можно делать 16 июля

К старцу Иоанну обращаются с молитвами укрепить в вере, дать сил и мудрости в решении проблем.

Традиционно в этот день начинается жатва, идет сбор ржи. День хорошо провести в кругу близких людей.

16 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Павел, Петр, Алевина, Валентина, Юлия

По старому стилю именины празднуют Анатолий, Александр, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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