Какой церковный праздник отмечают 26 февраля по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать и у кого именины.

26 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Порфирия, архиепископа Газского. В народном календаре - праздник Порфирий Поздний. О запретах и приметах дня, что отмечают в православной церкви 26 февраля по старому стилю - в материале.

26 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 февраля по новому стилю (11 марта по старому стилю) - день памяти святителя Порфирия, который посвятил свою жизнь строительству храмов и распространению христианской веры.

Порфирий жил в IV веке, в Фессалониках. В возрасте 25 лет он решил стать монахом и отправился в Египт, в монастырь Нитрийской пустыни. Там он провел 5 лет, в течение этого времени посетил много святых мест. Затем поселился в Иорданской пустыне и решил посвятить себя молитве и уединению.

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Жил Порфирий в тяжелых условиях, и его здоровье ухудшилось. Он решил пойти к подножию горы Голгофы, чтобы обрести исцеление. Тогда же монаху приснился сон, в котором к нему явился Иисус Христос, вылечил его и сказал: "Приими это Древо и храни его". Немного позже Порфирия поставили пресвитером и назначили хранителем Честного Древа Креста Господня (части Креста, на котором был распят Иисус и которая хранилась у Константинопольского правителя).

Спустя время, когда Порфирию исполнилось 50, его поставили епископом палестинского города Газы. В городе было всего три христианских церкви и много языческих. Поэтому Порфирий начал строительство церквей и морнастырей.

По преданию однажды святитель Порфирий своей молитвой прекратил сильную засуху - пошел дождь и урожай удалось спасти. Язычники, которые были свидетелями этого, приняли крещение, и к концу жизни епископа весь город исповедовал христианство.

Праздник 26 февраля по старому стилю - день памяти Мартиниана Кесарийского.

О чем говорят приметы на 26 февраля

В народном календаре 26 февраля - праздник Порфирий Поздний. В этот день обычно переменчивая погода, по ней судят, какой будут весна и лето:

туман с утра - к непогоде;

воробьи сбиваются в стаи - весна будет теплой;

грачи прилетели - снег скоро растает;

много ярких звезд - к жаркому лету;

если пошел внезапный снег или началась вбьга - лето будет дождливым;

голуби прячутся под крышу - будет холодно.

Народные приметы, несмотря на потепление, не советуют убирать теплые вещи и готовиться к посеву еще рано - за оттепелью могут быть запоздалые морозы. Отсюда пошло и название дня - Порфирий Поздний.

Что нельзя делать 26 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, сквернословить, желать зла, устраивать шумные застолья и распивать алкоголь.

По народным приметам в этот день не стоит завязывать какие-либо узлы - это к финансовым проблемам, а также оставлять пустую посуду после еды. Не следует также 26 февраля что-либо сажать, особенно вербу.

Что можно делать 26 февраля

Святителю Порфирию молятся об исцелении, здоровье для родных и близких, просят укрепить веру и совершить чудо.

В этот день подкармливают птиц, которые возвращаются из теплых стран. Хорошо сделать уборку, считается, что порядок привлекает в дом благо и гармонию в семью.

26 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Сергей и Севастьян.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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