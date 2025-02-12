Какой церковный праздник отмечают 13 февраля верующие, приметы дня, у кого именины.

13 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Мартиниана, а также благоверного князя Константина Острожского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 13 февраля (26 февраля по старому стилю) - день памяти Мартиниана Кесарийского, или Мартиниана Палестинского, который жил в IV-V веках.

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Преподобный Мартиниан жил в Палестине. В юности он покинул город и 25 лет провел отшельником в пустыне, где прославился своими чудесами - к праведнику стали приходить люди за советами и наставлениями. Тогда Мартиниан нашел уединение на необитаемом острове. Лишь изредка к нему приплывал корабельщик с провизией, а Мартиниан отдавал взамен плетенные им корзины.

Однажды в шторме у острова разбился корабль, спаслась только девушка по имени Фотиния или Светлана. Мартиниан ей помог, показал и рассказал, как он живет, благословил и бросился в море. По преданию два дельфина помогли Мартиниану доплыть до суши. Фотиния же отказалась от предложения корабельщика вернуться в город и стала вести на острове добродетельную жизнь в молитве и строгом посте. Мартиниан много странствовал и мирно скончался на службе в храме.

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13 февраля по новому стилю вспоминают также благоверного князя Константина Острожского, защитника православной веры, просветителя и благодетеля Церкви.

Константин (в крещении - Василий) был младшим сыном князя Константина Ивановича Острожского, одного из величайших военных полководцев XVI века. Родился в 1527 году, воспитывала его мама, он получил хорошее образование. В 15 лет великий князь Литовский признал его совершеннолетним, и Константин получил половину отцовского имущества, а после смерти княжеской родственницы Беаты все ее имения перешли к Константину. Он женился на Софии Тарнавской и получил также имения в Западной Галиции.

Столицей своей князь Константин выбрал Острог - с этого города в начале 70-х годов XVI века началось церковно-культурное национальное возрождение. Князь занимался церковными и образовательными делами, не раз выступал против агарян, чтобы защитить земли от разорения.

Времена его княжения были чрезвычайно тяжелыми. Благоверный князь вел активную переписку с восточными православными патриархами, призывал Царьградского Патриарха и его Экзарха к защите украинского православия от нападений католического духовенства и иезуитов.

С Острога началось национальное возрождение - в конце 1576 года была основана Славянско-греко-латинская Академия. Ее ученые-богословы дали жизнь Острожской Библии, которую князь издал за свой счет. Также в Остроге появился известный в Украине "острожский напев" -князь Константин увлекался церковными песнопениями. Он также стал инициатором создания Православной Патриархии в Речи Посполитой, выступил в защиту Украинской Православной Церкви, когда ей угрожало полное подчинение папскому престолу.

На Соборе в Бересте 1596 году король Польский, униатский митрополит, латинское духовенство и Папа Римский пытались переубедить князя на свою сторону. Если бы Константин Острожский перешел в унию, то за ним, вероятно, пошли бы все шляхтичи и родовитые украинские и белорусские князья Польской Короны, православное духовенство и верующие.

Какой церковный праздник 13 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Никиты, затворника Киево-Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 13 февраля

В народе 13 февраля - праздник Мартынов день, или Светлый день. По его погоде предсказывали весну:

птицы звонко поют - к раннему теплу;

пасмурная и холодная погода - будет дождливый сезон;

морозная погода - лето будет засушливым.

Считается, что если в этот день снег тает, то весна будет теплая.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 13 февраля, как и в любой другой день, церковь порицает лень, ложь, жадность, зависть, месть и отчаяние. Нельзя ругаться, выяснять отношения, отказывать в помощи, обижать животных.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют женщинам заниматься рукоделием - вышивать, шить, вязать, прясть, чтобы не испортить зрением. Также не стоит в этот день принимать поспешных решений и делать большие покупки.

Что можно делать 13 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к святому Мартиниану - молятся о хорошем зрении, также он считается укротителем блудных страстей и покровителем семьи.

По народным приметам в Мартынов день нужно хорошенько поработать - убрать в доме, а также очистить голову от дурных мыслей.

Кто отмечает день ангела 13 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

По старому стилю день ангела у Афанасия, Ильи, Никиты, Виктора, Ивана.

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