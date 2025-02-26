26 февраля отмечается несколько украинских и международных праздников.

Сегодняшняя дата имеет много интересных народных обычаев и является важным днём для Крыма. Мы рассказали интересные факты о том, какой праздник 26 февраля отмечают в мире и в Украине, чего нельзя делать и кто из знаменитостей родился в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный святителя Порфирия. По старому календарю верующие чтят преподобного Мартиниана и князя Константина Острожского. Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих.

Какой сегодня праздник в Украине

Праздник сегодня в Украине - День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. Памятная дата установлена в честь событий 2014 года, когда в Симферополе состоялся многотысячный мирный митинг против аннексии полуострова и за территориальную целостность Украины. Сегодня мы чествуем героизм жителей Крыма, которые не побоялись открыто выступить против вооруженных оккупантов.

Видео дня

Из выдающихся украинцев в эту дату родились общественный деятель Василий Лазаревский, атаман Константин Пестушко, хоккеист Константин Симчук, военный и Герой Украины Сергей Цимбал.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечает 26 февраля праздник День фисташки, вкусного и полезного ореха. Его родиной считается Средняя Азия. В наши дни фисташки продаются в любом магазине, а в конце 2024 года очень популярным стал дубайский шоколад с фисташковой пастой.

Также на международном уровне отмечаются сегодня праздники День карнавалов, День розовой рубашки, День термоса, День "Расскажи сказку".

Из известных мировых личностей 26 февраля родились драматург Кристофер Марлоу, писатель Виктор Гюго, астроном Камиль Фламмарион, изобретатель джинсов Леви Страусс, художник Оноре Домье.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Порфирий Поздний. Часто к этой дате уже расцветали подснежники. Наши предки вовсю готовились к наступлению весны - вместо саней доставали телеги. Однако теплые вещи ещё не прятали, иначе, по приметам, морозы усилятся.

Этот день считается удачным для лечения и любых медицинских процедур. Счастливой приметой 26 февраля считается подкормить птиц во дворе - тогда в доме будет благополучие.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы знать о его запретах. В этот день нельзя жадничать, отказывать в помощи близким, ссориться, вспоминать о старых конфликтах. Дата считается неудачной для работы в саду и посева рассады.

В эту дату известны следующие погодные приметы:

если на земле нет снега, то больше больших снегопадов не будет;

птицы громко чирикают - к ранней весне;

луна красноватого цвета предвещает сильный ветер;

если потеплело - в марте реки выйдут из берегов.

Погода 26 февраля будет облачной и сухой, с ночными заморозками. В некоторых областях возможен утренний туман.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 26 февраля отмечают Александр, Антон, Евгений, Тарас, Теодор, Федор.

По старому стилю праздник 26 февраля наступает у обладателей имен Артем, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей, Ян, Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Фотиния.

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