Какой церковный праздник отмечают 25 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

25 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают третье обретение главы Иоанна Предтечи. В народе день прозвали Иванов. О его традициях, приметах и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

25 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь в 2023 году даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящих) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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25 мая по новому календарному стилю (7 июня - по старому) вспоминают третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель родился у пожилой пары, на полгода раньше Иисуса. Во время избиения младенцев мать Иоанна укрылась с сыном в пустыне - так они выжили, и свои первые 30 лет Иоанн тоже провел в пустыне. В возрасте 28-30 лет он начал проповедовать и рассказал о скором пришествии Христа. Позже Иоанн крестил в реке Иордан многих иудеев, а также и самого Иисуса.

Когда Иоанн обличил царя Ирода Антипа в женитьбе на жене брата, то святого схватили и заточили в тюрьму, а позже казнили - по просьбе падчерицы царя Саломеи, которую надоумила мать. Тело Иоанна отдали его ученикам, и они похоронили его в городе Севастии, а голову похоронить не разрешили.

В IV веке главу святого обнаружили на Елеонской горе в Иерусалиме - там ее тайно похоронила служанка жены царя Ирода. Мощи тогда оставили в построенном храме, а когда он разрушился, то главу снова потеряли. В V веке ее нашли двое монахов-паломников, которым явился Креститель и указал место. Главу Иоанна спрятали в пещере возле города Емессы, а потом в Команах - от иконоборцев. В третий раз святыню нашли в 850 году и перенесли ее в Константинополь. Сейчас часть святой главы хранится на Афоне.

Церковный праздник 25 мая по старому стилю

25 мая по старому календарному стилю вспоминают святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.

О чем говорят приметы на 25 мая

В народном календаре 25 мая - праздник Иванов день. По его приметам судят, каким будет лето:

рассвет красный - лето будет без дождей;

пасмурно с утра - жди дождливое лето;

рясно зацвела рябина - будет богатый урожай овса;

гром в этот день - к затяжному ливню.

Согласно народной примете хорошо, если возле дома растет рябина - считается, что она защищает от несчастья.

Что нельзя делать 25 мая

Как и в любой другой день, церковь сегодня выступает против сквернословия, ругани, обид, жадности и сплетен, нельзя отказывать в помощи.

Не советуют в этот день брать в руки острые предметы, делать генеральную уборку и мести мусор - можно вымести все хорошее, посещать могилы близких, веселиться и устраивать шумные праздники.

Что можно делать 25 мая

В этот день в молитвах Иоанну Предтече просят святого избавить от головной боли и других заболеваний, связанных с головой, а также помощи в каком-либо важном деле. День советуют провести в молитве и благотворительных делах.

В народе считают, что сегодня нужно носить одежду светлых цветов - она привлечет удачу и семейное счастье, а если надеть белую рубашку больному человеку, то он скорее выздоровеет.

25 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Елена, Иван, Иннокентий, а также Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор.

Ранее мы публиковали церковный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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