Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

24 ноября по новому церковному календарю вспоминают святую Екатерину Александрийскую. В народном календаре - Катеринин день. О его традициях, запретах, народных приметах и кого почитают в этот день по старому стилю - рассказываем в материале.

24 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

24 ноября (7 декабря по старому стилю) - день памяти святой Екатерины, Александрийской мученицы.

Екатерина жила в IV веке и была родом из богатой семьи правителя Александрии Египетской Конста. Девушка обладала редкой красотой и умом, получила хорошее образование, и юноши из самых именитых семейств искали ее руки. Увы, Екатерина объявила, что выйдет замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, мудрости и красоте.

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Как-то девушка встретила старца, и он поведал ей, что своего жениха она найдет с помощью иконы Богоматери. Екатерина приняла крещение и долго молилась перед иконой. Однажды ей приснилась Богоматерь с Младенцем на руках - он протянул ей перстень, а проснувшись, девушка и вправду обнаружила на руке кольцо.

В это время в Александрию прибыл император Максимин на языческое празднество. Были устроены жертвоприношения, в том числе и человеческие. Екатерина не смогла этого вынести и пошла к императору - просить его отказаться от этого. Максимин был поражен красотой девушки и попытался ее вернуть в язычество. Но Екатерина своей проповедью обратила в христианство 50 умнейших мужей империи - за это их после сожгли. Саму же святую бросили в темницу, а после привели на казнь. Но в этот момент появился Ангел и сокрушил орудие пыток. Императрица Августа и царедворец Порфирий с 200 воинами в тот же миг уверовали в Христа, за что были казнены. Погибла вместе с ними и красавица Екатерина. Ее мощи ангелы перенесли на Синайскую гору, часть мощей в VI веке перенесены в храм Синайского монастыря.

Праздник 24 ноября по старому стилю - день памяти преподобного Феодора Студита. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 11 ноября.

О чем говорят приметы на 24 ноября

По приметам дня судят, какой будет погода зимой:

дождь или мокрый снег - до декабря еще потеплеет;

погода теплая - такой и зима будет;

ночью на небе много звезд - в следующем году будет много грибов.

В народном календаре 24 ноября - праздник Катеринин день, Катерина Санница. Обычно к этому дню выпадал снег и в старину уже можно было ездить на санях, а детишки катались на санках. В этот день принято пить чай с сушеными ягодами - чтобы летом много ягод уродилось.

Что нельзя делать 24 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

браниться, ссориться;

веселиться, шуметь, пьянствовать;

отказывать в помощи;

заниматься тяжелой работой, стиркой и уборкой.

По народным приметам в этот день не стоит подметать пол, чтобы не вымести из дома удачу, а также засиживаться в гостях допоздна.

Что можно делать 24 ноября

В этот день хорошо пойти в церковь. Святая Екатерина считается покровительницей брака, невест, беременных женщин и помощница при родах. Заступнице молятся о хорошем муже и хорошей жене, крепком браке, просят совета, как уладить разлады в семье и помощи в воспитании детей.

В старину, чтобы сохранить род, в Катеринин день наши предки зажигали три свечи возле иконы святой мученицы.

Девушки в ночь на праздник гадают о замужестве - нужно отломить сучок от яблони и положить его под подушку, попросив у святой показать во сне суженого. Известно также гадание на веточке вишни: с утра девушки срезали веточку вишни и ставили ее в воду в доме. Если до праздника Меланки (31 декабря по новому стилю) зацветет - это определенно хороший знак, значит, вскоре девушка выйдет замуж, наоборот - когда ветка засохнет.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день полагается сухоядение. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

24 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Катерина, Евгений, Михаил, Алексей, Григорий, Порфирий, Марк, Митрофан, Александр, Иван.

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