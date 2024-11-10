11 ноября по новому церковному календарю чтят преподобного Феодора Студита. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 11 ноября по старому стилю
- О чем говорят приметы на 11 ноября
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 11 октября
- Кто отмечает день ангела 11 ноября
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 11 ноября по новому календарю (24 ноября по старому) - день памяти Феодора Студита, которого называют "пламенным учителем Церкви".
Феодор Студит родился в Константинополе. Он был родом из благородной и богатой семьи, воспитывался в христианских традициях и получил хорошее образование. Его отец оставил занимаемую высокую должность из-за иконоборческой ереси - родители раздали имущество и ушли в монастырь. Феодор же со временем стал очень известен: он в совершенстве владел ораторским искусством и логикой, знал христианскую догматику и участвовал в диспутах об иконопочитании.
Через несколько лет он принял монашество, а со временем стал игуменом Студийского монастыря (отсюда и пошло имя святого). За устав для Студийского монастыря, а также написанные каноны, преподобного Феодора назвали "пламенным учителем Церкви". Он пережил много ссылок: правители империи сменялись и святого то отправляли в ссылку (если империей правил иконоборец), то возвращали назад (если император почитал иконы). По преданию, преподобный Феодор Студит знал о своей смерти. Перед этим он созвал братию и завещал им хранить православие и почитать святые иконы.
Какой церковный праздник 11 ноября по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святой Анастасии Римляныни. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.
О чем говорят приметы на 11 ноября
Приметы дня говорят о том, какой будет погода:
- голуби воркуют - быть теплу;
- вороны раскаркались - к похолоданию;
- низкие облака и тучи - к морозу;
- на деревьях иней - снега не будет;
- дождь пошел - через 10 дней будет потепление.
В народном календаре 11 ноября - праздник Федор Студит. Считается, что святой с этого дня начинает студить землю.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 11 ноября, как и в любой другой день, церковь не одобряет гнева, жадности, лени, зависти, чревоугодия. Не следует ругаться, желать зла, отказывать в помощи.
Среди запретов, что сегодня нельзя делать по народным приметам - переедать и долго спать.
Что можно делать 11 октября
Преподобный Феодор при жизни прославился многими чудесами. В православный праздник сегодня в молитвах к святому просят защиты от внезапных пожаров, нападения зверей, исцеления от болезней, особенно связанных с желудком.
В народе у Федора просят снежную и теплую зиму - считается, что именно он управляет морозами и холодами. Обычно до этого времени стараются закончить все сельхозработы в огороде - если успеешь справиться, год будет урожайным. Также сегодня нужно перебрать посуду и избавиться от треснутых чашек и тарелок, чтобы в доме был достаток.
Кто отмечает день ангела 11 ноября
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Виктор, Максим, Федор и Евгений.
По старому стилю день ангела у Виктора, Кирилла, Николая, Кузьмы, Ивана, Евгения, Василия, Павла, Марии, Анастасии.