Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 11 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

11 ноября по новому церковному календарю чтят преподобного Феодора Студита. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 11 ноября по новому календарю (24 ноября по старому) - день памяти Феодора Студита, которого называют "пламенным учителем Церкви".

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Феодор Студит родился в Константинополе. Он был родом из благородной и богатой семьи, воспитывался в христианских традициях и получил хорошее образование. Его отец оставил занимаемую высокую должность из-за иконоборческой ереси - родители раздали имущество и ушли в монастырь. Феодор же со временем стал очень известен: он в совершенстве владел ораторским искусством и логикой, знал христианскую догматику и участвовал в диспутах об иконопочитании.

Через несколько лет он принял монашество, а со временем стал игуменом Студийского монастыря (отсюда и пошло имя святого). За устав для Студийского монастыря, а также написанные каноны, преподобного Феодора назвали "пламенным учителем Церкви". Он пережил много ссылок: правители империи сменялись и святого то отправляли в ссылку (если империей правил иконоборец), то возвращали назад (если император почитал иконы). По преданию, преподобный Феодор Студит знал о своей смерти. Перед этим он созвал братию и завещал им хранить православие и почитать святые иконы.

Какой церковный праздник 11 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святой Анастасии Римляныни. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 11 ноября

Приметы дня говорят о том, какой будет погода:

голуби воркуют - быть теплу;

вороны раскаркались - к похолоданию;

низкие облака и тучи - к морозу;

на деревьях иней - снега не будет;

дождь пошел - через 10 дней будет потепление.

В народном календаре 11 ноября - праздник Федор Студит. Считается, что святой с этого дня начинает студить землю.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 11 ноября, как и в любой другой день, церковь не одобряет гнева, жадности, лени, зависти, чревоугодия. Не следует ругаться, желать зла, отказывать в помощи.

Среди запретов, что сегодня нельзя делать по народным приметам - переедать и долго спать.

Что можно делать 11 октября

Преподобный Феодор при жизни прославился многими чудесами. В православный праздник сегодня в молитвах к святому просят защиты от внезапных пожаров, нападения зверей, исцеления от болезней, особенно связанных с желудком.

В народе у Федора просят снежную и теплую зиму - считается, что именно он управляет морозами и холодами. Обычно до этого времени стараются закончить все сельхозработы в огороде - если успеешь справиться, год будет урожайным. Также сегодня нужно перебрать посуду и избавиться от треснутых чашек и тарелок, чтобы в доме был достаток.

Кто отмечает день ангела 11 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Виктор, Максим, Федор и Евгений.

По старому стилю день ангела у Виктора, Кирилла, Николая, Кузьмы, Ивана, Евгения, Василия, Павла, Марии, Анастасии.

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