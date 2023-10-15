Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

16 октября по новому церковному календарю вспоминают святого Лонгина Сотника. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

16 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

16 октября (29 октября по юлианскому календарю) - день Лонгина Сотника.

Лонгин жил в I веке. Он был одним из римских стражей, которые сторожили крест с распятым Христом. Их называли центурионы. И да - Лонгин был тем, кто пронзил копьем распятого Иисуса, когда тот был уже умершим. По преданию, у Лонгина была катаракта, но в момент, когда он ударил Иисуса копьем, кровь брызнула на лицо стража - и он исцелился. После сделанного сотник Лонгин раскаялся и принял христианскую веру.

Видео дня

Позже Лонгин охранял Гроб Господень и видел, как Христос воскрес. Когда сотника хотели подкупить, чтобы он дал ложные показания - якобы тело Иисуса выкрали его ученики - тот отказался. Вместе с другими он отправился в Каппадокию, где проповедовал учение об Иисусе Христе. Но когда вернулся домой, то об этом узнали старейшины города, и убедили Понтия Пилата, что сотника нужно убить. За Лонгином послали стражников, но сотник сам их встретил, усадил за стол и накормил. Воины понятия не имели, у кого они в гостях. Когда в ходе разговора выяснилась цель их визита, Лонгин и его сподвижники признались, кто они и попросили стражников исполнить долг. Те предложили сотнику бежать - он отказался и вместе с другими его казнили. Головы мучеников воины выбросили на свалке за городом. Спустя время в Иерусалим пришла слепая женщина, которой было видение: ей явился Лонгин и попросил похоронить его голову. Женщина нашла голову мученика, и в тот момент, когда коснулась ее, то прозрела.

Мощи Лонгина Сотника находятся в Риме, в церкви Святого Августина. В Ватикане, в соборе Святого Петра хранится наконечник копья сотника.

Праздник 16 октября по старому стилю - день памяти святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, а также Рустика пресвитерa и Елевферия диакона. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 3 октября.

Приметы на 16 октября

Приметы этого дня говорят, какой будет погода и когда ударят первые морозы:

вороны ходят по земле - быть теплу;

день выдался теплым - морозы будут аж в ноябре;

воробьи стаями летают с места на место - быть ненастью;

шиповник снова зацвел - осень будет теплой и долгой;

галки устроили птичий базар - к теплой погоде.

В народном календаре 16 октября – праздник Лонгин Сотник, Лонгин. Считается, что в этот день солнечный свет обладает целебной силой, поэтому нужно обязательно хоть немного побыть на улице, а также вынести зимние вещи на солнце.

Что нельзя делать 16 октября

Что сегодня нельзя делать:

ругаться, злиться, грустить - к несчастьям;

заниматься мелким ремонтом;

заниматься рукоделием.

Под запретом все дела, для которых нужно напрягать зрение - лучше перенести их на другой день.

Что можно делать 16 октября

У святого Лонгина просят излечить болезни глаз и вернуть зрение. В народе мученик также считается охранником врат между светом и тьмой, поэтому ему молятся с просьбой защитить дом от зла, нечисти и несправедливости.

Если день 16 октября выдался солнечным, нужно постараться больше времени провести на воздухе и погреться под солнечными лучами - считается, что они могут исцелить от недугов. Также нужно вынести на солнце зимние вещи.

16 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Евгений, Алексей, Георгий, Леонтий, Терентий, Иван, Кузьма.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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