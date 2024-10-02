Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 3 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

3 октября по новому церковному календарю вспоминают священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, а также Рустика пресвитерa и Елевферия диакона. В народе день прозвали Денис Позимний. О традициях и приметах 3 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

3 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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3 октября по новому церковному календарю (16 октября по старому) - день памяти святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, а также Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.

Дионисий жил в Афинах, в I веке. Он получил хорошее образование и уехал Илиополь (Египет), чтобы изучать астрономию. Там, в момент распятия Христа, он стал свидетелем солнечного затмения.

Когда Дионисий вернулся домой, его избрали в Верховный суд Афин, называемый Ареопаг, и судью прозвали Ареопагит. Позже в суд пригласили апостола Павла - он разъяснил христианское учение, и после этого Дионисий уверовал в Христа, стал последователем Павла. Три года судья сопровождал апостола, а затем стал епископом Афинским.

Когда при императоре Нероне пошли гонения на христиан, то апостолов Павла и Петра казнили. Тогда Дионисий решил во что бы то ни стало продолжить их дело. Он, а также священнослужитель Рустик и Елевферий отправились проповедовать в Италию, Испанию, Германию, Галлию (Францию). В Лютеции Галлийской (ныне Париж), их схватили и бросили в тюрьму, а затем всех казнили.

Церковный праздник 3 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти благоверного князя Михаила Черниговскогo и его боярина Феодора, а также великомучеников Евстафия Плакиды, его жены и детей.

О чем говорят приметы на 3 октября

По приметам дня судят, какими будут осень и зима:

если в этот день сыро и туманно, а в воздухе - много белой длинной паутины - к погожей осени, снег пойдет не скоро;

сухая погода стоит - зимой будет мало снега;

шишки низко на елке растут - морозы ударят рано, а если высоко - то будет морозно только в конце зимы;

клен и береза не сбрасывают листья полностью - зима будет холодная.

В народном календаре 3 октября - праздник Денис Позимний или Денисов день. В старину в этот день остерегались недоброго глаза и старались не нарушать опеределенные запреты.

Что нельзя делать 3 октября

Сегодня, как и в другой день, Церковь выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

В народе день 3 октября считается одним из самых непростых в году. Народные приметы дня не советуют сегодня стричься и открывать окна надолго - якобы в них может проникнуть нечисть. Впрочем, последнему запрету есть вполне рациональное объяснение: на улице холодает, и на сквозняке легко подхватить простуду.

Что можно делать 3 октября

В молитвах к святому Дионисию просят помощи в семейных делах, воспитании детей, сил, чтобы преодолеть жизненные невзгоды.

В народе считается, что сегодня нужно обязательно съесть пару зубчиков чеснока или кусочек лука с солью - чтобы отпугнуть нечисть и укрепить иммунитет. Сны на Дениса Позимнего - вещие.

3 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Денис, Иван, Павел, Петр.

По старому стилю именины празднуют Федор, Александр, Олег, Михаил, Иван, Василий, Татьяна, Иларион.

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