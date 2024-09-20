Какие православные праздники отмечают верующие во втором месяце осени по новому и старому церковному календарю.

В октябре православные верующие отмечают большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Кроме него, будут также вспоминать апостола Фому, евангелиста и апостола Луку и священномученика Димитрия, память которого по новому календарю также совершается в октябре. Когда будет Димитриевская родительская суббота и другие праздники - полный церковный календарь по новому и старому стилю в материале ниже.

Новый церковный календарь на октябрь 2024

В сентябре 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь - все непереходные церковные праздники (то есть, с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми как для нового, так и старого стилей.

Православные праздники по новому стилю в октябре 2024:

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1 октября - Покрова Пресвятой Богородицы

- 2 октября - священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.

3 октября - священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона, преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

4 октября - священномученика Иерофея, епископа Афинского, преподобных Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, перподобного Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

5 октября - преподобной Харитины, княгини Литовской, преподобного Дамиана, пресвитера, целителя, Еремии и Матфея прозордивых Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

6 октября - апостола Фомы, священномученика Никифора, экзарха, Константинопольского патриарха в Украине.

7 октября - мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия Послушного Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

8 октября - преподобной Пелагеи.

9 октября - апостола Иакова Алфеева.

10 октября - мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия, епископа Владимира-Волынского, Собор Волынских святых.

11 октября - апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского, преподобного Феофана, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

12 октября - мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.

13 октября - святых отцов VII Вселенского собора, преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, Иверской иконы Божией Матери.

14 октября - великомученицы Параскевы Сербской, преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах.

15 октября - преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, священномученика Лукиана Киево-Печерского. в Дальних пещерах.

16 октября - мученика Лонгина сотника, преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

17 октября - пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессребреников Аравийскиx, преподобномученика Андрея Критского.

18 октября - апостола и евангелиста Луки.

19 октября - пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских, Димитриевская родительская суббота .

. 20 октября - великомученика Артемия Антиохийского.

21 октября - святых Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского, преподобного Иллариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

22 октября - равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца, семи Ефесских отроков, святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, Вышгородской иконы Божией Матери.

23 октября - апостола Иакова, брата Господня.

24 октября - мученика Арефа и с ним 4299 мучеников, преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

25 октября - мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия, диакона и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

26 октября - великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах.

27 октября - преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

28 октября - великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятницы, преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Феофила Киевского, юродивого ради Христа.

29 октября - преподобномученицы Анастасии Римляныни.

30 октября - священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры его Зиновии.

31 октября - преподобных Спиридона и Никодима Киево-Печерских, в Ближних пещерах, Петра (Калнышевского) Многострадального.

Таким образом, Покрова открывает в октябре церковный календарь по новому стилю. День памяти Димитрия Солунского, который раньше отмечали в начале ноября, теперь отмечают в октябре, а Димитриевская родительская суббота в 2024 году выпадает на неделю раньше дня памяти.

Церковный календарь на октябрь 2024 по старому стилю

В то же время часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря - сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Православные праздники по старому стилю в октябре 2024:

1 октября - преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божиeй Матери.

2 октября - мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.

3 октября - мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

4 октября - апостола от 70-ти Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала.

5 октября - пророка Ионы.

6 октября - зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

7 октября - преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы.

8 октября - преподобной Евфросинии Александрийской, преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии.

9 октября - апостола и евангелистa Иоанна Богослова .

. 10 октября - мученика Каллистрата и дружины его.

11 октября - преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах.

12 октября - преподобного Кириака отшельника.

13 октября - святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

14 октября - Покрова Пресвятой Богородицы,

15 октября - священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.

16 октября - священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона, преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

17 октября - священномученика Иерофея, епископа Афинского, преподобных Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, перподобного Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

18 октября - преподобной Харитины, княгини Литовской, преподобного Дамиана, пресвитера, целителя, Еремии и Матфея прозордивых Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

19 октября - апостола Фомы, священномученика Никифора, экзарха, Константинопольского патриарха в Украине.

20 октября - мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия Послушного Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

21 октября - преподобной Пелагеи.

22 октября - апостола Иакова Алфеева.

23 октября - мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия, епископа Владимира-Волынского, Собор Волынских святых.

24 октября - апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского, преподобного Феофана, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

25 октября - мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.

26 октября - святых отцов VII Вселенского собора, преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, Иверской иконы Божией Матери.

27 октября - великомученицы Параскевы Сербской, преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах.

28 октября - преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, священномученика Лукиана Киево-Печерского. в Дальних пещерах.

29 октября - мученика Лонгина сотника, преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

30 октября - пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессребреников Аравийскиx, преподобномученика Андрея Критского.

31 октября - апостола и евангелиста Луки.

Многодневных постов в октябре не будет.

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