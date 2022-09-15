Христиане отмечают церковный праздник 15 сентября в честь святых мучеников Руфины и Федота, и их сына Маманта. Святой Мамант при жизни славился тем, что его любили все животные. Он считается покровителем коз и овец. В этот день наши предки заботились о скоте, кормили свежим сеном и утепляли загоны. Святому Маманту молилась о крепком здоровье и большом потомстве у животных.
Наши предки 15 сентября все ещё отмечали славянский Новый год. В эту дату не думали о работе, а просто веселились и общались с близкими. Женщины 15 сентября занимались рукоделием. На Руси в эту дату набирали рекрутов среди молодых парней. На службу новобранцев провожали всем селом.
Что нельзя делать 15 сентября
- Нельзя грубо обращаться с домашними животными, кричать на них, бить и лишать их еды.
- Нельзя рубить деревья и обрезать ветки сегодня.
- Неудачный день для гадания, магических ритуалов и различных обрядов.
- Не стоит ходить на рынок или торговаться сегодня, иначе вас обманут.
- Новые дела начинать нельзя, чтобы они не закончились неудачей.
Приметы погоды 15 сентября
- Если утром выпал иней, то скоро похолодает.
- Безветренная погода сулит ясную и теплую осень.
- Облака низко плывут - к ухудшению погоды.
- Дождливый день предвещает сухую осень.
- Если день ясный, то осень будет теплая.