Народный праздник 15 сентября известен под названиями Мамонт-овчарник, Федот и Руфина.

Христиане отмечают церковный праздник 15 сентября в честь святых мучеников Руфины и Федота, и их сына Маманта. Святой Мамант при жизни славился тем, что его любили все животные. Он считается покровителем коз и овец. В этот день наши предки заботились о скоте, кормили свежим сеном и утепляли загоны. Святому Маманту молилась о крепком здоровье и большом потомстве у животных.

Наши предки 15 сентября все ещё отмечали славянский Новый год. В эту дату не думали о работе, а просто веселились и общались с близкими. Женщины 15 сентября занимались рукоделием. На Руси в эту дату набирали рекрутов среди молодых парней. На службу новобранцев провожали всем селом.

Что нельзя делать 15 сентября

Нельзя грубо обращаться с домашними животными, кричать на них, бить и лишать их еды. Нельзя рубить деревья и обрезать ветки сегодня. Неудачный день для гадания, магических ритуалов и различных обрядов. Не стоит ходить на рынок или торговаться сегодня, иначе вас обманут. Новые дела начинать нельзя, чтобы они не закончились неудачей.

Приметы погоды 15 сентября

Если утром выпал иней, то скоро похолодает.

Безветренная погода сулит ясную и теплую осень.

Облака низко плывут - к ухудшению погоды.

Дождливый день предвещает сухую осень.

Если день ясный, то осень будет теплая.

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