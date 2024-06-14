Какой церковный праздник отмечают 15 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

15 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают святителя Михаила, митрополита Киевского. О традициях и приметах дня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

15 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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15 июня по новому календарному стилю (28 июня - по старому) - день памяти святителя Михаила, митрополита Киевского.

Святитель Михаил был первым митрополитом Киевским. По одним летописям он был сириец, по другим - болгарин или серб.

В 988 году Михаил, по велению патриарха Константинопольского Николая Хризоверга, отправился в Корсунь, а затем в Киев - к князю Владимиру Великому, где крестил город и киевлян.

О святителе Михаиле известно как о тихом и строгом иерархе. Всю свою жизнь он посвятил жизнь служению церкви, проповедовал Евангелие, а также основывал церкви и духовные училища. Ему во всем помогал князь Владимир. Так, в Киеве митрополит заложил монастырь святого Архистратига Божия Михаила и деревянную церковь - сейчас это Киево-Михайловский Златоверхий монастырь. После того, как святитель крестил киевлян, то благословил Владимира на строительство первой каменной церкви - Десятинной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Умер митрополит в 992 году, его мощи сначала находились в Десятинной церкви, а позже - в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. В 1730 году мощи перенесли в Успенский храм лавры.

Церковный праздник 15 июня по старому стилю

15 июня по старому календарному стилю - день памяти Киево-Братской иконы Божией Матери и святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

О чем говорят приметы на 15 июня

Приметы этого дня такие:

плохая погода выдалась - лето будет жарким, а осень теплой;

утром много росы на траве - летом будет хороший урожай;

сны на 15 июня - вещие.

В народном календаре 15 июня - праздник Фита. Прозвали его так в честь великомученика Вита, память которого также совершается в этот день. Обычно в эту пору в старину заканчивали сев - считалось, что все посеянное после Фита урожая не даст.

Что нельзя делать 15 июня

15 июня, как и в другой день, церковь выступает против ссор, ругани, сплетен, клеветы, жадности, зависти, уныния.

Народные приметы в этот день запрещают отказывать в милостыне - можно стать нищим и выбрасывать еду - это к голоду и безденежью. День Фита считается одним из самых непредсказуемых в году - могут происходить мелкие и крупные неприятности, случаться пожары, несчастные случаи. Поэтому в этот день не советуют в одиночку ходить в лес, в незнакомые места и купаться в водоемах, чтобы не случилось беды.

Что можно делать 15 июня

К святителю Михаилу обращаются с молитвами исцелить недуги, стать заступником и покровителем. Святому Виту молятся о защите домашних животных.

День благоприятный для домашних хлопот, уборки, мелкого ремонта, работы в саду и огороде, можно собирать лекарственные травы. Хорошо в этот день подать милостыню или помочь нуждающимся.

15 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Модест, Семен, Федор.

По старому стилю именины у Дмитрия, Ивана, Константина, Марии, Никифора, Ульяны.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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