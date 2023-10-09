Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

10 октября по новому церковному календарю вспоминают мучеников Евлампия и Евлампию. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

10 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

10 октября (23 октября по юлианскому календарю) - день памяти святых брата и сестры Евлампия и Евлампии. Они жили в IV веке в городе Никомидия и были родом из знатной семьи. То были времена правления императора Максимилиана, язычника, который устраивал гонения на христиан. Несмотря на это, Евлампий принял христианскую веру, а когда император выдал указ, согласно которому все христиане должны покинуть город, то просто высмеял его - якобы Максимилиан не защищает подданных, а борется с ними. Евлампия тут же схватили и отвели на суд. Его сестра, узнав об этом, тоже пришла туда, чтобы поддержать брата, и смело заявила, что тоже христианка. Девушку схватили и вместе с братом бросили в котел с кипятком, но он не причинил им вреда. Их решили сжечь - на чудо и огонь не тронул их. Тогда юношу казнили, а сестра его тут же умерла от горя.

Праздник 10 октября по старому стилю - день памяти мученика Каллистрата и дружины его, а также преподобного Савватия. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 27 сентября.

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Приметы на 10 октября

По приметам этого дня можно судить о том, какими будут погода в ближайшее время, а также январь и зима:

гроза в этот день - зима будет мягкая и короткая;

дождь со снегом - будет теплый январь;

много шишек на хвойных - жди сильные морозы зимой;

погода сухая и теплая - осень будет затяжной;

резко похолодало - такая погода будет еще неделю.

В народном календаре 10 октября - праздник Евлампия, Евлампий Зимоуказатель, Евлампий Светильник.

Что нельзя делать 10 октября

Что сегодня нельзя делать:

выносить мусор - вынесешь деньги и удачу;

покупать новые вещи - принесут неприятности;

венчаться и играть свадьбу - брак будет неудачным;

покупать спиртное - в семье появится пьющий человек.

Также в этот день запрещается одалживать спички или свечи - вместе с ними можно отдать из дома благополучие.

Что можно делать 10 октября

У Евлампия и Евлампии просят сил в моменты, когда близки к отчаянию. Святые помогают укрепиться в вере.

В старину в этот день ходили собирать руту - ее использовали как защиту от сглаза и развешивали в доме и над детскими люльками. Также рутой лечились от болей в желудке, ангины, кашля и простуды. Хозяйки в этот день с утра пораньше готовили пироги - чтоб семья была сытой и здоровой весь год.

10 октября нужно избавляться от старых вещей, которые уже нельзя носить - выбросить, а лучше сжечь. Считается, что таким образом освобождаешься от недугов и бед. Если вещи хорошие - их лучше отдать нуждающимся, все благие дела возвращаются сторицей.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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