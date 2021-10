3 октября - 276-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 89 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день трезвости, Всемирный день грибника, День поиска каштанов, День замены лампочки, Международный день скромного смеха, Всемирный день смузи, День осведомлённости о вирусах, Всемирное воскресенье причастия, Международный день войлока, Международный день африканской диаспоры.

В Украине - День работников образования (День учителя), День территориальной обороны, в США - День бойфренда, День технарей, День потрясающих диких женщин, День бабочки и колибри, в Финляндии - Праздник балтийской селёдки, в Британии - День бабушек и дедушек, в Италии - Фестиваль винограда, в Люксембурге - День отца, в Германии - Праздник урожая, День немецкого единства, в ЮАР - День бабушек и дедушек, в Южной Корее - День основания государства, В Италии - День памяти жертв иммиграции.

Памятные даты 3 октября, годовщины и события

В 1863 году президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвёртый четверг ноября Днём благодарения.

Читайте также3 октября: народный праздник и традиции, что запрещено делатьВ этот день 1906 году в Берлине на Морской конференции представителей 29 стран был утвержден международный сигнал бедствия на море. Изначально он состоял из букв CQD - первые две буквы означали стандартный вызов всех радиостанций, а буква D была добавлена к сигналу, так как с нее начинается английское слово Danger - опасность. К этому сочетанию букв моряки сразу же подобрали фразу "Come Quick, Danger" - "Идите быстpее, опасность". На языке азбуки Морзе фраза имела очень сложный вид.

Поэтому подобрали другой сигнал из чисто технических соображений - "три точки, три тире, три точки" - "SOS", который расшифровывали по-разному: "Save Our Ship" (спасите наш корабль), "Save Our Souls", "Save Our Spirits" (спасите наши души), "Swim Or Sink" (плывите или утонем), или "Stop Other Signals" (прекратите другие сигналы). С 1 февраля 1999 все морские суда должны использовать для передачи сигналов бедствия более совершенную систему - GMDSS. Но сигнал "SOS" по-прежнему может применяться.

В 1941 году в этот день американские химики Лайл Гудхью и Уильям Салливэн запатентовали аэрозольный контейнер для распыления.

В 1945 году в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку "Старая овечка" он получил 5 долларов.

В 1956 году в Нью-Йорке были продемонстрированы первые в мире атомные часы для коммерческой продажи - "Atomichron".

В 1973 году в Киеве был открыт памятник великой украинской поэтессе Лесе Украинке.

Читайте такжеИменинники 3 октября: кого поздравлять с Днем ангела сегодняВ 1990 году 3 октября состоялось объединение Германии, которая была разделена после Второй мировой войны.

В 2003 году в Тибете был проведен первый собственный конкурс красоты. Организаторы получили 10 заявок от претенденток, но в итоге на участие в конкурсе решилась только одна из них - 20-летняя Церинг Кьи. Она и стала "Мисс Тибет" и получила приз 2 тысячи долларов.

В 2003 году в Дублине был открыт движущийся памятник волне "Irish Wave" ("Ирландская волна"). Скульптура высотой 35,3 м и весом более 20 тонн способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра и затем возвращаться в исходное положение.

И все благодаря 9-тонному противовесу, встроенному в конструкцию. "Irish Wave" - самая высокая и при этом движущаяся скульптура в Европе. На создание памятника ушло два года, стоимость проекта оценивается в 893,5 тысяч евро.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 октября чтит память мученика Евстафия Римского. Другие названия праздника: "Евстафий", "Астафьев день", "Астафьевы ветры", "Ветряк", "Мельник". День был знаменит своими ветрами, по направлению которых судили о предстоящий погоде.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя смотреть в глаза кареглазым людям - они могут случайно вас сглазить. Когда будете собирать яблоки, не навредите дереву. Чужих советов не слушайте - они неверные, прислушайтесь к своей интуиции. В целом, это день обмана и иллюзий. Не выясняйте отношения и не затевайте ссоры. Также нежелательно дарить и принимать подарки.

Приметы на 3 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

ветер южный - к теплой погоде, восточный - к солнечным дням, северный - к морозам, западный - к обильным осадкам;

шишки выросли на верхних ветках ели - морозы придут в конце зимы;

тепло и летает паутина - снега долго не будет.

Именины 3 октября

Именины у Михаила, Олега, Фёдора, Татьяны, Евстафия, Ивана и Василия.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева