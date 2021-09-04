Каждую осень в разгар учебного года мы отмечаем День учителя и благодарим педагогов за нелегкий труд.

Ежегодно в разгар учебного года отмечается День учителя. Этот профессиональный праздник отмечается с большим разгаром, ведь труд учителя очень важный и сложный. Именно педагоги обучают, воспитывают и прививают нравственные ценности детям – будущему страны.

В День учителя принято приветствовать учителей и других работников образования, благодарить их за работу. Если вы уже давно окончили школу – позвоните в этот день бывшему классному руководителю и поблагодарите за всё.

Когда отмечается День учителя

Профессиональный праздник учителей отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. При этом поздравлять учителей традиционно начинают с пятницы. В 2021 День учителя отмечается 3 октября.

История и традиции Дня учителя в Украине

Учитель – одна из старейших профессий. Она существует почти так же долго, как и человечество. Первые школы появились в IV тысячелетии до н. э. На Руси профессия появилась после принятия христианства, а широко распространилась во времена правления Ярослава Мудрого.

В Украине День учителя официально был закреплен в 1980 году Президиумом Верховного Совета СССР. В Украине этот праздник имеет особенную традицию. В последнюю пятницу перед праздником в школах проводят "день самоуправления", когда уроки проводят сами дети. В День учителя в школах проводят конкурсы и концерты.

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Автор: Екатерина Пулатова