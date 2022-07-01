Почему Ивана Купала отмечается 7 июля и как церковь относится к этом празднику - читайте на УНИАН.

Ежегодно 7 июля украинцы отмечают Ивана Купала. Несмотря на языческое происхождение праздника, его отмечают многие православные украинцы, чтобы приобщиться к веселым обычаям и вспомнить традиции наших предков. Что это за праздник и как к нему относится церковь - разбирался УНИАН.

Почему Ивана Купала отмечается 7 июля

Достоверно неизвестно, когда и как именно отмечался Ивана Купала в языческую эпоху. Сведения об это не сохранились.

По старому (юлианскому) календарю Ивана Купала выпадал на 24 июня. Именно в эту дату праздник отмечался после крещения Руси. Язычники, вероятно, привязывали этот праздник к летнему солнцестоянию. После установления григорианского календаря Ивана Купала стал отмечаться 7 июля, что отдалило его от дня летнего солнцестояния.

Что 7 июля отмечает церковь

Православная церковь 7 июля (24 июня по старому стилю) отмечает Рождество Иоанна Предтечи. Церковь всегда пыталась бороться и праздником Купала и выступала против языческих традиций праздника.

Под давлением церкви произошло "объединение" праздников на одну дату. Священники надеялись, что люди забудут языческие корни и традиции Ивана Купала, и начнут отмечать христианский праздник.

Теперь Ивана Купала имеет одну дату с Рождеством Иоанна Предтечи и имя святого в названии. Тем не менее традиции праздника не были забыты и отмечаются до сих пор. Несмотря на сопротивление церкви, языческие обычаи Ивана Купала очень полюбились народу и сохранились сквозь века.

Ивана Купала: традиции и суть праздника

Празднование Ивана Купала носит магический характер — ритуальные очищения огнем, гадания, гадания, игры. Отмечают Купалу за ночь до 7 июля. Самые известные традиции праздника - купальские купания в реках и озерах, заплетания венков и прыжки через высокий костер.

Ивана Купала - популярная дата для гаданий. Девушки в эту ночь гадают на любовь. Возлюбленные пары вместе прыгают через костер: если они не разжали руки, то их отношения будут крепкими. Многие украинцы пытаются отыскать в эту ночь мифический цветущий папоротник.

Изначальная суть праздника заключалась в прославлении цветения, плодородия и самой жизни. Славяне в этот день отмечали поворот солнца с лета на зиму. В современное время многие люди не вкладывают в этот праздник религиозного значения, а лишь чтят обычаи предков.

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