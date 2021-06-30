Этот праздник посвящен одному из важнейших святых в христианстве, который предсказал рождение Мессии.

В начале июля верующие отмечают день рождения Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Этот святой предсказывал рождение Мессии, который спасет человечество. Он вел праведную и аскетичную жизнь, а позднее крестил Иисуса в реке Иордан. Помимо Иоанна в христианстве также празднуют рождение (рождество) Богородицы и самого Иисуса.

Когда отмечается праздник

Рождество Иоанна Предтечи празднуется ежегодно в одну дату - 7 июля. В этот день также отмечается народный праздник Ивана Купала, название которого произошло от современной формы имени Иоанн. Католики отмечают рождение святого 24 июня.

История Рождества Иоанна Предтечи

Согласно описанию в Евангелии от Луки, родители Иоанна Елисавета и Захарий родили сына в преклонном возрасте. Архангел предсказал им, что Иоанн будет вести праведную жизнь и предречет рождение Спасителя. После рождения Иоанна царь Ирод приказал избить всех младенцев в Вифлееме и мать сбежала с ним в пустыню.

Читайте такжеПраздники и выходные в июле 2021: будут ли дополнительные каникулыПосле этого Иоанн много лет жил в пустыне, постился и молился. В 30 лет он начал проповедовать христианство и призывал народ покаяться у реки Иордан. К реке пришло много людей. Среди них был и Иисус. Здесь Предтеча и крестил Иисуса. Иоанн был казнён в темнице оруженосцем царя Ирода.

Традиции и запреты праздника

Поскольку этот праздник совпадает с Ивана Купала, его празднование проводится в соответствии с народным праздником. 7 июля жгут костры, заплетают венки, танцуют хороводы и проводят гадания. Наши предки считали, что в этот день совершаются чудеса.

Праздник рождения Иоанна Предтечи отмечается в Петров пост. Как и во все постные дни, в эту дату нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Считается, что в праздник нельзя пользоваться ножом, шить и вязать, нарезать круглые овощи. Работу по дому лучше отложить.

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Автор: Екатерина Пулатова