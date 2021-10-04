В этот воскресный день отмечаются лишь мужские именины.

Каждый день в году посвящен определенным именинам – дням почитания святых и мучеников. Тезки святых отмечают свой День ангела. А родители выбирают для новорожденного мальчика или девочки имя из списка именин. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку".

Именины 4 октября 2021: мужские имена

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Андрей - от древнегреческого имени Андреас, которое происходит от слова "андрос" - "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";

Валентин - от римского родового имени Valentinus, которое происходит от другого родового имени - Valens, в переводе означает "сильный, крепкий, здоровый";

Василий - от древнегреческого имени Басилейос, которое переводится как "царский, царственный";

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир"; от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный";

Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, господствовать" и maren - "известный, великий", то есть "знаменитый властитель"; является немецким аналогом имени Владимир ("владеющий миром");

Даниил - от древнееврейского имени Данийель, которое в переводе означает "Бог мой судья";

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос - то есть "посвященный Деметре (богине плодородия)", "земледелец";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан означает "Яхве (Бог) милостив"; от древнеиудейского Иоанн "помилованный Богом";

Иосиф - от древнееврейского имени Йосеф, которое переводится как "Яхве отдаст";

Константин - от латинского слова constans - то есть "постоянный", "стойкий";

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийЛаврентий - от римского родового имени Laurentius, что в переводе означает "лаврентский, житель города Лаврент";

Нестор - от древнегреческого имени Нестор, кторое происходит от слова "ностео" и имеет значение "возвращаться, отправляться, благополучно уходить";

Петр - от древнегреческого имени Петрос, которое переводится как "камень", "твердый", "надежный";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - то есть "Яхве (Бог) милостив".

Автор: Екатерина Пулатова