Каждый день в году посвящен определенным именинам – дням почитания святых и мучеников. Тезки святых отмечают свой День ангела. А родители выбирают для новорожденного мальчика или девочки имя из списка именин. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку".
Именины 4 октября 2021: мужские имена
Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";
Андрей - от древнегреческого имени Андреас, которое происходит от слова "андрос" - "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";
Валентин - от римского родового имени Valentinus, которое происходит от другого родового имени - Valens, в переводе означает "сильный, крепкий, здоровый";
Василий - от древнегреческого имени Басилейос, которое переводится как "царский, царственный";
Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир"; от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный";
Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, господствовать" и maren - "известный, великий", то есть "знаменитый властитель"; является немецким аналогом имени Владимир ("владеющий миром");
Даниил - от древнееврейского имени Данийель, которое в переводе означает "Бог мой судья";
Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос - то есть "посвященный Деметре (богине плодородия)", "земледелец";
Иван - от древнееврейского имени Йоханан означает "Яхве (Бог) милостив"; от древнеиудейского Иоанн "помилованный Богом";
Иосиф - от древнееврейского имени Йосеф, которое переводится как "Яхве отдаст";
Константин - от латинского слова constans - то есть "постоянный", "стойкий";
Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийЛаврентий - от римского родового имени Laurentius, что в переводе означает "лаврентский, житель города Лаврент";
Нестор - от древнегреческого имени Нестор, кторое происходит от слова "ностео" и имеет значение "возвращаться, отправляться, благополучно уходить";
Петр - от древнегреческого имени Петрос, которое переводится как "камень", "твердый", "надежный";
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - то есть "Яхве (Бог) милостив".