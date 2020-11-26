Ежегодно 26 ноября православная церковь отмечает память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Почему святителя Иоанна называют Златоустом
Будущий архиепископ родился в Антиохии около 347 года в семье военачальника. Его отец умер вскоре после рождения сына, а мать решила больше не выходить замуж и посвятить себя воспитанию Иоанна.
Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеЮноша получил хорошее образование, рано начал серьезно изучать Священное Писание и углубляться в молитву. В 20 лет Иоанна покрестили, таинство совершал святитель Мелетий, епископ Антиохийский.
В 386 году он был рукоположен в священника. На Иоанна возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Он оказался замечательным проповедником и за редкий дар богодохновенного слова паства нарекла его "Златоустом". Двенадцать лет святой проповедовал в храме, достучиваясь до сердец слушателей.
Параллельно святой занимался письменными трудами. Он написал толкования многих книг Священного Писания и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники, в похвалу святых и слова апологетические.
За праведную жизнь люди из числа императорского двора и клира возненавидели святого Иоанна. Они добились его осуждения и ссылки. Истощенный болезнью святитель в сопровождении конвоя должен был пройти тяжелый путь, пролегавший через Малую Азию и горную Армению. В Команах силы покинули его. 14 сентября 407 года, причастившись Святых Таин, святитель Иоанн отошел ко Господу со словами "Слава Богу за все!".
Что принято делать в праздник Иоанна Златоуста
Первым делом 26 ноября стоит сходить в храм на утреннюю службу. Иоанна Златоуста молят о суде над взяточниками и мошенниками – чтобы они были соответственно наказаны и восторжествовала правда.
В этот день у святителя просят о помощи в учебе, исцелении от дефектов речи, избавлении от переживаний, а также о благополучии в браке.
В народе верили, что с Иоанна вся природа замирает, готовится к зиме и погружается в сон. Поэтому по сей день обязательно завершали все сельскохозяйственные работы в поле и в личных хозяйствах.
Одна из самых интересных традиций праздника – лепить пельмени и вареники из муки нового урожая. Считается, что 26 ноября морозец уже вполне устоявшийся, а значит – тесто не слипается. Поэтому хозяйки садились за лепку вареников и пельменей, сделав большой запас на зиму. Их начиняли мясным фаршем, грибами или картофелем. Приготовив блюда, можно было устроить праздничное застолье и пригласить родственников и соседей.
Что нельзя делать 26 ноября
В праздник Иоанна Златоуста нельзя ругаться и сквернословить. Считается, что Бог может не услышать искренней молитвы за бранью.
Хотя в этот день и просят святого о наказании для взяточников и мошенников, нельзя их проклинать, чтобы не прогневить Господа.
Приметы и поверья на Иоанна Златоуста
В этот день наши предки внимательно следили за погодой, делая из увиденного прогнозы на будущее.
Читайте такжеДень матери 2021 в Украине: дата и история праздника матерейЕсли на Иоанна надует много снега, то следующий год будет богат на урожай и хлеб, а если будут слякоть и дождь – к хорошему покосу.
Карканье ворон – к потеплению.
Уголь у печи ярко тлеет - будет непогода.
Если на ночнике сильно собирался нагар, то следует ждать морозов.
Если звезды переливались и играли в небе – это предвещает холод и метели.
Мелкий снег 26 ноября – к сильному морозу, а крупный обещает не очень большие холода.
Если зайцы уже в это время начинали прибегать к человеческому жилью, то считалось, что зима будет суровой.
Также в народе верили, что людям, чьи имена начинаются на букву "И", в этот день улыбнется удача.
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