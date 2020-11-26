Святитель Иоанн был замечательным проповедником и оставил после себя немало письменных трудов.

Ежегодно 26 ноября православная церковь отмечает память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Почему святителя Иоанна называют Златоустом

Будущий архиепископ родился в Антиохии около 347 года в семье военачальника. Его отец умер вскоре после рождения сына, а мать решила больше не выходить замуж и посвятить себя воспитанию Иоанна.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеЮноша получил хорошее образование, рано начал серьезно изучать Священное Писание и углубляться в молитву. В 20 лет Иоанна покрестили, таинство совершал святитель Мелетий, епископ Антиохийский.

В 386 году он был рукоположен в священника. На Иоанна возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Он оказался замечательным проповедником и за редкий дар богодохновенного слова паства нарекла его "Златоустом". Двенадцать лет святой проповедовал в храме, достучиваясь до сердец слушателей.

Параллельно святой занимался письменными трудами. Он написал толкования многих книг Священного Писания и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники, в похвалу святых и слова апологетические.

За праведную жизнь люди из числа императорского двора и клира возненавидели святого Иоанна. Они добились его осуждения и ссылки. Истощенный болезнью святитель в сопровождении конвоя должен был пройти тяжелый путь, пролегавший через Малую Азию и горную Армению. В Команах силы покинули его. 14 сентября 407 года, причастившись Святых Таин, святитель Иоанн отошел ко Господу со словами "Слава Богу за все!".

Что принято делать в праздник Иоанна Златоуста

Первым делом 26 ноября стоит сходить в храм на утреннюю службу. Иоанна Златоуста молят о суде над взяточниками и мошенниками – чтобы они были соответственно наказаны и восторжествовала правда.

В этот день у святителя просят о помощи в учебе, исцелении от дефектов речи, избавлении от переживаний, а также о благополучии в браке.

В народе верили, что с Иоанна вся природа замирает, готовится к зиме и погружается в сон. Поэтому по сей день обязательно завершали все сельскохозяйственные работы в поле и в личных хозяйствах.

Одна из самых интересных традиций праздника – лепить пельмени и вареники из муки нового урожая. Считается, что 26 ноября морозец уже вполне устоявшийся, а значит – тесто не слипается. Поэтому хозяйки садились за лепку вареников и пельменей, сделав большой запас на зиму. Их начиняли мясным фаршем, грибами или картофелем. Приготовив блюда, можно было устроить праздничное застолье и пригласить родственников и соседей.

Что нельзя делать 26 ноября

В праздник Иоанна Златоуста нельзя ругаться и сквернословить. Считается, что Бог может не услышать искренней молитвы за бранью.

Хотя в этот день и просят святого о наказании для взяточников и мошенников, нельзя их проклинать, чтобы не прогневить Господа.

Приметы и поверья на Иоанна Златоуста

В этот день наши предки внимательно следили за погодой, делая из увиденного прогнозы на будущее.

Читайте такжеДень матери 2021 в Украине: дата и история праздника матерейЕсли на Иоанна надует много снега, то следующий год будет богат на урожай и хлеб, а если будут слякоть и дождь – к хорошему покосу.

Карканье ворон – к потеплению.

Уголь у печи ярко тлеет - будет непогода.

Если на ночнике сильно собирался нагар, то следует ждать морозов.

Если звезды переливались и играли в небе – это предвещает холод и метели.

Мелкий снег 26 ноября – к сильному морозу, а крупный обещает не очень большие холода.

Если зайцы уже в это время начинали прибегать к человеческому жилью, то считалось, что зима будет суровой.

Также в народе верили, что людям, чьи имена начинаются на букву "И", в этот день улыбнется удача.

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Автор: УНИАН