20 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

20 мая – 140-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 225 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 20 мая 2020

В этот день мир отмечает День рождения джинсов, Всемирный день пчел, Всемирный день травматолога, Всемирный день метрологии, Европейский день моря и Всемирный день диагностики меланомы.

Читайте такжеЗеленые праздники: легенды, традиции, чем украшать домВ США празднуют День миллионера, День пирога «Киш Лорен», День собранной клубники, в Украине - День банковских работников, День переводчика жестового языка, в Камбоджи - День памяти, в Индонезии - День врача, День национального пробуждения, в Саудовской Аравии - День независимости от Британской империи, в Восточном Тиморе - День независимости, в Камеруне - День провозглашения унитарного государства.

Памятные даты 20 мая, годовщины и события

В 1202 году произошло землетрясение в Сирии - одно из самых мощных (магнитудой 8,0), известных человечеству, и четвертое по количеству жертв. По приблизительной оценке, свыше 230 тысяч человек погибли. После землетрясения численность населения Алеппо восстановилась только к началу XIX века. Но 24 августа 1822 года в городе произошло очередное крупное землетрясение, в 1827 году его поразила эпидемия чумы, а в 1832 году — холеры. События в Алеппо положили начало цепочке ближневосточных землетрясений, которые продолжались в течение года.

В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.

В 1570 году в бельгийском Антверпене картограф Абрахам Ортелиус разработал прототип современного атласа, состоявший из 53-х карт большого формата.

В 1862 году в США был принят закон о земельных наделах - Гомстед-акт. Все граждане были наделены бесплатными наделами земли в 65 га.

В 1873 году фирма «Ливай Стросс энд компани» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Это - официальная дата дня рождения джинсов. Вечная одежда – на все поколения: удобно, практично и стильно.

В 1875 году в Париже 17 государствами была подписана «Метрическая конвенция».

В 1895 году в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма. Зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке.

В 1967 году BBC запретила транслировать песню The Beatles «A Day in the Life» из-за имеющихся в ее словах намеков на использование наркотиков.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 мая чтит память святого мученика сотника Акакия. В народе день назвали Купальница. Согласно обычаю, 20 мая купали лошадей и поили их «солнечной» водой. Считалось, что это придает им сил и здоровья, а также защищает от нечистой силы. Люди также проводили обряд купания. С раннего утра выставляли на улицу полные ведра воды. К полудню она напитывалась силой солнечных лучей и ею нужно было окатить как себя, так и других людей. Верили, что заряженная солнцем вода обладает целебной чудотворной силой и придает богатырское здоровье на целый год.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать по возможности.

Приметы на 20 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ласточки высоко летают – погода в ближайшее время будет хорошей;

– дождь - к теплому сентябрю.

20 мая именины

Именины у Нила, Акакия, Антона, Давида, Зинона, Иосифа, Михаила, Степана, Ивана и Семена.