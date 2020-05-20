20 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 20 мая 2020
В этот день мир отмечает День рождения джинсов, Всемирный день пчел, Всемирный день травматолога, Всемирный день метрологии, Европейский день моря и Всемирный день диагностики меланомы.
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Памятные даты 20 мая, годовщины и события
В 1202 году произошло землетрясение в Сирии - одно из самых мощных (магнитудой 8,0), известных человечеству, и четвертое по количеству жертв. По приблизительной оценке, свыше 230 тысяч человек погибли. После землетрясения численность населения Алеппо восстановилась только к началу XIX века. Но 24 августа 1822 года в городе произошло очередное крупное землетрясение, в 1827 году его поразила эпидемия чумы, а в 1832 году — холеры. События в Алеппо положили начало цепочке ближневосточных землетрясений, которые продолжались в течение года.
В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.
В 1570 году в бельгийском Антверпене картограф Абрахам Ортелиус разработал прототип современного атласа, состоявший из 53-х карт большого формата.
В 1862 году в США был принят закон о земельных наделах - Гомстед-акт. Все граждане были наделены бесплатными наделами земли в 65 га.
В 1873 году фирма «Ливай Стросс энд компани» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Это - официальная дата дня рождения джинсов. Вечная одежда – на все поколения: удобно, практично и стильно.
В 1875 году в Париже 17 государствами была подписана «Метрическая конвенция».
В 1895 году в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма. Зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке.
В 1967 году BBC запретила транслировать песню The Beatles «A Day in the Life» из-за имеющихся в ее словах намеков на использование наркотиков.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 20 мая чтит память святого мученика сотника Акакия. В народе день назвали Купальница. Согласно обычаю, 20 мая купали лошадей и поили их «солнечной» водой. Считалось, что это придает им сил и здоровья, а также защищает от нечистой силы. Люди также проводили обряд купания. С раннего утра выставляли на улицу полные ведра воды. К полудню она напитывалась силой солнечных лучей и ею нужно было окатить как себя, так и других людей. Верили, что заряженная солнцем вода обладает целебной чудотворной силой и придает богатырское здоровье на целый год.
Что сегодня нельзя делать
Не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать по возможности.
Приметы на 20 мая
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- ласточки высоко летают – погода в ближайшее время будет хорошей;
– дождь - к теплому сентябрю.
20 мая именины
Именины у Нила, Акакия, Антона, Давида, Зинона, Иосифа, Михаила, Степана, Ивана и Семена.